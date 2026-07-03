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Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận trong bối cảnh mới

Thu Hà
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(Baohatinh.vn) - Cùng với các điểm cầu trong cả nước, Hà Tĩnh kết nối 70 điểm cầu với hơn 1.300 đại biểu tham gia hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026.

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Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 3/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh. Hội nghị được kết nối đến 70 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 1.300 đại biểu.

Điểm cầu Hà Tĩnh dự hội nghị.
Điểm cầu Hà Tĩnh dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của nội dung tập huấn trong bối cảnh công tác tuyên giáo và dân vận có nhiều đổi mới, nhất là sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai nhiều chủ trương mới về công tác xây dựng Đảng.

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Đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu khai mạc.

Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị các báo cáo viên truyền đạt nội dung các chuyên đề theo hướng gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, không chỉ cung cấp kiến thức mà còn gợi mở tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện, giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận cơ sở có thêm kinh nghiệm, kỹ năng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đồng thời, mong muốn các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các chuyên đề; tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn. Qua đó nâng cao năng lực tham mưu, dự báo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận; góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

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Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong thời gian 1,5 ngày (3-4/7). Đại biểu sẽ được nghe chuyển tải 9 chuyên đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận. Cụ thể các chuyên đề gồm: đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phương pháp, kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong tình hình mới; công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp xã trong bối cảnh mới; công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ;

Công tác tuyên giáo và dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo; công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới; những vấn đề chung về kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã trong bối cảnh hiện nay.

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Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến trong toàn quốc.

Ngay sau khai mạc, đại biểu các điểm cầu được tiếp thu chuyên đề về phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1,5 ngày.
Hội nghị diễn ra trong thời gian 1,5 ngày.

Hội nghị là dịp quan trọng nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận được cập nhật những nội dung mới, nâng cao năng lực tham mưu, dự báo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận từ cơ sở.

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Tags:

#Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh #Tuyên giáo và dân vận Hà Tĩnh #Trực tuyến toàn quốc #Dân vận khéo #công tác tuyên giáo của Hà Tĩnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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