Sôi nổi hưởng ứng Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hà Tĩnh

Những năm qua, Hà Tĩnh đã tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Trung ương phát động. Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức vòng thi cấp tỉnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Được phát động từ tháng 3/2026, chỉ sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút gần 10.000 tác phẩm dự thi từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Qua vòng sơ tuyển ở cơ sở, gần 600 tác phẩm tiêu biểu đã được lựa chọn gửi tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Chỉ sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút gần 10.000 tác phẩm dự thi từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

Cuộc thi năm nay có chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, tập trung vào 4 nhóm nội dung chính gồm: kiên định, bảo vệ, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số; các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay.

Ngay sau khi cuộc thi được phát động, nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đáng chú ý, mặc dù không có yêu cầu bắt buộc, nhiều địa phương đã tổ chức các vòng thi cấp cơ sở nhằm lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tốt nhất tham gia cấp tỉnh.

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức cuộc thi Đảng bộ xã Tứ Mỹ đã lựa chọn 50 tác phẩm có chất lượng để thực hiện các bước thẩm định theo quy định.

Đảng bộ xã Tứ Mỹ là một trong những đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất toàn tỉnh với 518 tác phẩm của cán bộ, đảng viên thuộc 55 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Để bảo đảm chất lượng cuộc thi, địa phương đã tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Bà Phan Thị Hoài Thương - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Tứ Mỹ cho biết: “Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức cuộc thi Đảng bộ xã đã lựa chọn 50 tác phẩm có chất lượng để thực hiện các bước thẩm định theo quy định. Kết quả có 10 tác phẩm và 3 tập thể được biểu dương, khen thưởng; trong đó 5 tác phẩm xuất sắc được gửi tham gia vòng thi cấp tỉnh. Đáng ghi nhận, có nhiều đảng viên trên 60 tuổi và cả học sinh THPT cũng tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Các bài viết được đầu tư nghiên cứu công phu, bám sát thực tiễn địa phương và đề xuất các giải pháp có tính khả thi”.

Các bài viết được quét phần mềm rà soát độ trùng lặp chặt chẽ.

Cũng triển khai cuộc thi bài bản, sâu rộng, Đảng bộ xã Phúc Trạch đã giao Ban Xây dựng Đảng tổ chức chấm thi, trao giải và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc tham gia cấp tỉnh. Trước đó, địa phương đã tổ chức phát động, hướng dẫn xây dựng đề cương kỹ lưỡng, chặt chẽ. Từ 389 bài dự thi, Đảng bộ xã Phúc Trạch dự kiến trao 15 giải cho các bài thi xuất sắc và đã lựa chọn 5 tác phẩm gửi dự thi vòng thi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, một số chi bộ, đảng bộ trực thuộc cũng tổ chức chấm và trao giải ở cấp mình nhằm khuyến khích, động viên các tác giả.

Một số chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Phúc Trạch tổ chức chấm và trao giải ở cấp mình nhằm khuyến khích, động viên các tác giả. (Trong ảnh: Đảng bộ các cơ quan Đảng xã Phúc Trạch trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc).

Ông Cao Quốc Hội - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phúc Trạch cho biết: “Địa phương xác định cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Thông qua cuộc thi, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc tiếp tục được nâng cao".

Chị Chu Thị Cẩm Minh (SN 1995), Phó Bí thư Đoàn trường Tiểu học Cẩm Lạc (người mặc áo dài xanh) nhận giải B vòng thi cấp xã do Ban Tổ chức cuộc thi Đảng ủy xã Cẩm Lạc trao tặng.

Không chỉ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, cuộc thi còn thu hút sự tham gia của nhiều thí sinh trẻ tuổi là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Chị Chu Thị Cẩm Minh (SN 1995), Phó Bí thư Đoàn trường Tiểu học Cẩm Lạc chia sẻ: "Quá trình tham gia cuộc thi giúp tôi có điều kiện nghiên cứu sâu hơn các chủ trương, nghị quyết của Đảng cũng như nhận diện rõ hơn những luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng. Tôi cho rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay".

Cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp nhận, rà soát, phân loại tác phẩm theo từng thể loại.

Hiện nay, Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã hoàn thành việc tiếp nhận, phân loại tác phẩm theo từng thể loại; thực hiện rà soát, kiểm tra trùng lặp và chuẩn bị cho vòng chấm sơ khảo, chung khảo dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026.

Gần 600 tác phẩm tiêu biểu từ cơ sở đã được lựa chọn gửi tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Ông Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Năm đầu tiên tổ chức ở cấp tỉnh, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Điều đó cho thấy sự quan tâm, nhận thức ngày càng sâu sắc của các cấp, ngành, địa phương đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Công tác triển khai ở cơ sở được thực hiện bài bản, nghiêm túc; nhiều địa phương tổ chức sơ khảo chặt chẽ, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tham gia dự thi cấp tỉnh.

Từ số lượng lớn tác phẩm dự thi, cuộc thi không chỉ phát hiện nhiều bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây cũng là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi sẽ chấm bài công tâm, khách quan để lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất trao giải cấp tỉnh và gửi dự giải trung ương”.