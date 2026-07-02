Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành tuyên giáo và dân vận đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước chuyển mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò của ngành trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng. Ngay sau Đại hội XIV của Đảng, toàn ngành đã chủ động xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; tập trung rà soát, đăng ký và tham mưu thực hiện các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bước đầu hoàn thành một số đề án lớn, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Toàn ngành đã chủ động đồng hành, phục vụ hiệu quả việc triển khai các quyết sách chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ban tuyên giáo và dân vận các cấp đã chuyển mạnh từ xử lý công việc theo lĩnh vực sang phối hợp liên thông; từ phản ứng trước tình hình sang chủ động dự báo, định hướng; tăng cường gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác dân vận, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa tuyên truyền với tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Ban tuyên giáo và dân vận các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền hướng mạnh về cơ sở, lấy Nhân dân làm trung tâm, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”. Chuyển đổi số từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của ngành.

Công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2026 được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường; công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ ngày càng đi vào chiều sâu; công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả công tác tuyên giáo và dân vận đạt được 6 tháng đầu năm, nêu lên một số khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, góp phần quan trọng củng cố sự thống nhất trong Đảng, tăng cường đồng thuận xã hội và phục vụ hiệu quả việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương.

Thời gian tới, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng thông tin, nhất là đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ; xây dựng phương án truyền thông từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để chậm thông tin, né tránh vấn đề khó, tạo ra khoảng trống cho tin đồn và thông tin xấu độc.

Các đơn vị, địa phương đổi mới phương thức tham mưu, tập trung rà soát toàn bộ chương trình, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ và thông tin đối ngoại; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, kịp thời tổng kết những vấn đề mới trong quá trình phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới công tác khoa giáo theo hướng bám sát vào thực tiễn, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả.

Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Dân vận phải bắt đầu từ Nhân dân, lắng nghe Nhân dân, hiểu Nhân dân và tôn trọng Nhân dân, giải quyết những vấn đề chính đáng, thiết thực cho Nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên giáo, dân vận. Chủ động quản trị niềm tin của xã hội, coi việc bồi đắp, củng cố, bảo vệ niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ là mục tiêu cao nhất; thường xuyên nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng xã hội, phát hiện sớm và cảnh báo sớm những vùng lõm về tư tưởng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy các cấp xử lý từ gốc, từ cơ sở...