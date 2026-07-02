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Quá trình công tác của tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu

Công Ngọc
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(Baohatinh.vn) - Chiều 2/7, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bầu đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Tags:

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