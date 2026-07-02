Quá trình công tác của tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu

(Baohatinh.vn) - Chiều 2/7, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bầu đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức ở Hà Tĩnh chấp nhận những bữa cơm đùm vội vàng ngay tại cơ quan, những buổi tối làm việc kéo dài để bảo đảm công việc thông suốt.
Việc HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua nghị quyết quy định chế độ đối với đội ngũ cán bộ thôn, TDP sau sắp xếp đã tạo thêm động lực cho lực lượng ở cơ sở. Đáng chú ý, lần đầu tiên các chức danh tham gia hoạt động ở tổ liên gia được hưởng hỗ trợ hằng tháng.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả...
Kỳ họp thứ 2, HĐND phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn phường và Nghị quyết thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.
Việc quản lý, sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ nhằm bảo đảm cơ sở vật chất cho bộ máy mới sau sắp xếp mà còn là nhiệm vụ khơi thông nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Các điểm mới của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được Thanh tra Chính phủ hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị để triển khai hiệu quả trong thực tiễn.
Chiều nay (25/6), Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bước sang phiên làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm gồm thảo luận tại hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, quyết định những vấn đề lớn của tỉnh thời gian tới, tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh nhà, trước niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, mỗi quyết sách của HĐND tỉnh phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.
Trước yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo kế hoạch, HĐND các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương tổ chức các kỳ họp chuyên đề thông qua đề án và các nghị quyết liên quan.
Theo nghị quyết vừa ban hành của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ngoài mức khoán quỹ phụ cấp của trung ương, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm mức khoán cụ thể đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Trước áp lực ngày càng lớn trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả ứng dụng, khả năng thương mại hóa và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 19 - 21/6/2026.
Chiều 18/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, xác định dư địa tăng trưởng, những khó khăn cần tháo gỡ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, GPMB, thu hút đầu tư...
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa, chủ động nắm bắt thời cơ, huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng xã trở thành địa bàn phát triển năng động của tỉnh.
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