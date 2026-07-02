Quá trình công tác của tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu

Phía sau những bữa cơm đùm 27/06/2026 06:28 Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức ở Hà Tĩnh chấp nhận những bữa cơm đùm vội vàng ngay tại cơ quan, những buổi tối làm việc kéo dài để bảo đảm công việc thông suốt.

Thêm động lực cho những người lo việc thôn, việc phố ở Hà Tĩnh 27/06/2026 05:30 Việc HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua nghị quyết quy định chế độ đối với đội ngũ cán bộ thôn, TDP sau sắp xếp đã tạo thêm động lực cho lực lượng ở cơ sở. Đáng chú ý, lần đầu tiên các chức danh tham gia hoạt động ở tổ liên gia được hưởng hỗ trợ hằng tháng.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện các nghị quyết 26/06/2026 19:05 Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả...

Phường Hoành Sơn thông qua các nghị quyết quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy 26/06/2026 18:07 Kỳ họp thứ 2, HĐND phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn phường và Nghị quyết thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Triển khai nghị quyết đặc thù đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư 26/06/2026 16:46 Việc quản lý, sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ nhằm bảo đảm cơ sở vật chất cho bộ máy mới sau sắp xếp mà còn là nhiệm vụ khơi thông nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thảo “Hà Tĩnh – Những sự kiện lịch sử từ khởi thủy đến năm 2025” 26/06/2026 12:21 Hội thảo khoa học “Hà Tĩnh – Những sự kiện lịch sử từ khởi thủy đến năm 2025” nhằm hệ thống hóa sự kiện, truyền thống và đóng góp của vùng đất này trong lịch sử dân tộc.

Hướng dẫn thực hiện nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 26/06/2026 09:38 Các điểm mới của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được Thanh tra Chính phủ hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị để triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Khắc phục "điểm nghẽn" công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ công 26/06/2026 05:05 Hệ thống phần mềm dùng chung của các bộ, ngành do đang hoàn thiện nên gặp nhiều lỗi, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Giám đốc Sở KH&CN, Sở Tư pháp Hà Tĩnh 25/06/2026 18:30 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN đối với ông Lê Văn Dũng và Phó Giám đốc Sở Tư pháp đối với bà Trần Thị Kiều Oanh.

An toàn điện "nóng" nghị trường HĐND tỉnh 25/06/2026 17:42 Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước là "tư lệnh" ngành đầu tiên đăng đàn phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XIX.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 25/06/2026 14:36 Chiều nay (25/6), Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bước sang phiên làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm gồm thảo luận tại hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.

Quyết định các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm kịp thời, khả thi, hiệu quả 25/06/2026 09:56 Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, quyết định những vấn đề lớn của tỉnh thời gian tới, tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Quyết sách của HĐND tỉnh vì dân, vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh 25/06/2026 08:30 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh nhà, trước niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, mỗi quyết sách của HĐND tỉnh phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Cơ quan dân cử cấp xã ở Hà Tĩnh hoàn thiện cơ sở pháp lý cho thôn, tổ dân phố mới 25/06/2026 07:44 Trước yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo kế hoạch, HĐND các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương tổ chức các kỳ họp chuyên đề thông qua đề án và các nghị quyết liên quan.

Sáng nay, khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX 25/06/2026 05:05 Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIX được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp ở Hà Tĩnh có thêm mức phụ cấp 24/06/2026 17:21 Theo nghị quyết vừa ban hành của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ngoài mức khoán quỹ phụ cấp của trung ương, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm mức khoán cụ thể đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Tiếp động lực cho đội ngũ cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công ở Hà Tĩnh 24/06/2026 15:02 Trước áp lực ngày càng lớn trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 6 24/06/2026 14:23 Sáng 24/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Hà Tĩnh và Bolikhămxay trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, du lịch 24/06/2026 11:12 Tại buổi hội đàm, 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và phát triển du lịch bền vững.

Tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 23/06/2026 19:02 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả ứng dụng, khả năng thương mại hóa và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp 21/06/2026 11:00 Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là phép cộng cơ học 21/06/2026 05:06 Sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ là bài toán tinh gọn đầu mối bởi đằng sau mỗi thôn, làng là những thiết chế văn hóa, cộng đồng cư dân và các mối quan hệ xã hội được hình thành qua nhiều thế hệ.

Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về tặng thưởng huân chương cho các tập thể, cá nhân 20/06/2026 05:25 Sở Nội vụ Hà Tĩnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng huân chương lao động với 1 tập thể và 1 cá nhân.

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2026 19/06/2026 16:19 Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 19 - 21/6/2026.

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ tư để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền 19/06/2026 15:04 Sáng 19/6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 3 nghị quyết quan trọng, cấp bách 19/06/2026 12:39 Kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng liên quan đến chế độ cho đội ngũ cán bộ thôn và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Việt - Nga nhất trí thúc đẩy đàm phán xây dựng nhà máy điện hạt nhân 19/06/2026 07:26 Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán, sớm triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Định hướng phát triển xã Toàn Lưu thành địa bàn năng động, giàu tiềm năng của tỉnh 18/06/2026 22:04 Chiều 18/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, xác định dư địa tăng trưởng 18/06/2026 20:00 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, xác định dư địa tăng trưởng, những khó khăn cần tháo gỡ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, GPMB, thu hút đầu tư...