Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Chiều 2/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các vị ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIX.

​Tại kỳ họp, thực hiện các quyết định của Ban Bí thư, Thông báo số 578 ngày 30/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 142 ngày 1/7/2026 về việc giới thiệu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu đồng ý 54/54 (đạt tỷ lệ 100%).



Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

​Đại biểu HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là niềm vinh dự đối với cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận thức sâu sắc rằng, sự tín nhiệm hôm nay là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với bản thân, nhưng quan trọng hơn là sự giao nhiệm vụ, là yêu cầu phải tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, cống hiến với tinh thần cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và quyết tâm mạnh mẽ hơn.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, thời điểm được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh là thời điểm có ý nghĩa rất đặc biệt, khi Hà Tĩnh vừa đi qua một năm nhiều đổi mới, nhiều việc lớn, việc khó nhưng đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên nhiều phương diện. Trong bối cảnh triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh ta vẫn giữ được sự ổn định, chủ động trong chỉ đạo, điều hành; kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, giải ngân đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Những kết quả đó là kết tinh từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà.

Đối với Hà Tĩnh, đây là giai đoạn mở ra nhiều thời cơ thuận lợi để tạo bước phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Tỉnh phải triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển hạ tầng chiến lược; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, tỉnh đang dồn lực thực hiện các đột phá chiến lược, từng bước hình thành các khu vực động lực cho tăng trưởng mới trong trung và dài hạn, gắn với triển khai Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của UBND tỉnh thời gian tới là rất lớn. Với trọng trách mới được giao, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu hứa sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: trong suốt quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào, điều quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần tận tâm, trách nhiệm với công việc, hết lòng phục vụ vì sự phát triển của tỉnh; đồng thời, cũng cảm nhận sâu sắc bản thân vẫn còn nhiều mặt cần tiếp tục hoàn thiện. Vì vậy, trên cương vị mới, sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học hỏi, nâng cao năng lực, trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống và kỳ vọng của Nhân dân tỉnh nhà.

​Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh giữ vững đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sau khi có quyết định phê chuẩn của cấp có thẩm quyền, sớm ổn định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh không bị gián đoạn.​