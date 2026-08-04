Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam ký quy chế phối hợp với 30 tỉnh ủy, thành ủy có biên giới

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham dự hội nghị.

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam phối hợp với 30 tỉnh ủy, thành ủy có biên giới tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; đại diện các tỉnh ủy, thành ủy có biên giới. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP và các tỉnh ủy, thành ủy có biên giới giai đoạn 2021-2025, công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng BĐBP có sự phát triển toàn diện, với nhiều chủ trương, giải pháp đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy BĐBP và các tỉnh ủy, thành ủy có biên giới đã phối hợp triển khai hiệu quả các chủ trương, chiến lược lớn của Đảng, Nhà nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới. Các bên chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách và đối sách giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

5 năm qua, khu vực biên giới cả nước duy trì 2.702 tổ tự quản với 45.638 hộ gia đình, 114.276 cá nhân đăng ký tự quản hơn 4.700km đường biên; củng cố 2.686 tổ tàu thuyền, 769 tổ bến, bãi tự quản an toàn và 15.141 tổ an ninh, trật tự.

Đại tá Hoàng Xuân Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đại biểu của tỉnh tham dự hội nghị.

Các chương trình, mô hình giúp dân được triển khai theo hướng bám sát cơ sở, tạo sinh kế lâu dài và chăm lo đúng đối tượng. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai chặt chẽ thông qua cơ chế phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng chức năng.

Riêng năm 2025, các đơn vị BĐBP đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 6.980 vụ với 10.918 đối tượng, thu giữ hơn 2,464 tấn ma túy; phát hiện 880 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, với tổng trị giá hàng hóa tạm giữ và tiền xử phạt hơn 349 tỷ đồng; đấu tranh 120 vụ mua bán người, giải cứu, tiếp nhận 72 nạn nhân; xử lý 2.374 vụ với 4.616 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Các đại biểu theo dõi kết quả công tác phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

Quy chế phối hợp đã tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các bên phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền quy hoạch hệ thống cửa khẩu trên các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu tham quan khu vực trưng bày hoạt động của lực lượng BĐBP.

Các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, hội đàm, tuần tra song phương, diễn tập liên hợp và kết nghĩa được tổ chức thiết thực; duy trì 254 cặp đơn vị lực lượng bảo vệ biên giới và 228 cặp cụm dân cư hai bên biên giới kết nghĩa, góp phần củng cố lòng tin, tình đoàn kết, hữu nghị và phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh.

BĐBP các tỉnh, thành phố tích cực tham gia diễn tập, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng; điều động 133.783 lượt cán bộ, chiến sĩ, 6.412 lượt phương tiện, phối hợp khắc phục 3.401 vụ thiên tai, sự cố, sửa chữa hơn 10.000 ngôi nhà, chữa cháy hơn 2.000 ha rừng và hướng dẫn hàng triệu lượt người, phương tiện tránh trú bão an toàn.

Đại diện Tỉnh ủy Cao Bằng tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy BĐBP và 30 tỉnh ủy, thành ủy có biên giới đã ký quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh, thành phố.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam ký quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP các tỉnh, thành phố.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chủ động phối hợp thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh. Phối hợp lãnh đạo BĐBP tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì thực hiện đúng các quy định ra, vào hoạt động trong khu vực biên giới, vùng biển; chỉ đạo BĐBP tỉnh và các lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là tình hình ngoại biên, trên biển, các khu kinh tế, địa bàn trọng điểm; chỉ đạo làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, bắt nhiều đối tượng, thu giữ số lượng ma túy lớn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Hằng năm, tỉnh đã đầu tư ngân sách cho BĐBP tỉnh để phục vụ công tác bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống tội phạm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; mua sắm phương tiện, trang thiết bị; xây dựng doanh trại, sửa chữa đồn, trạm biên phòng, kho tàng, cầu cảng...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Đảng ủy BĐBP.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Hội nghị ký quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với các tỉnh ủy, thành ủy là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở vững chắc nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với các tỉnh ủy, thành ủy, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Đảng ủy BĐBP và các tỉnh ủy, thành ủy tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới, vùng biển, đảo, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng BĐBP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về biên phòng, biên giới quốc gia; chủ trương, đối sách giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, vùng biển với các nước có liên quan. Kịp thời thông tin, trao đổi tình hình, nhất là liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham mưu chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Phối hợp quản lý, huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; quản lý chặt chẽ các phương tiện đánh bắt hải sản, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật, khai thác có tính chất tận diệt nguồn lợi hải sản. Phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác bộ BĐBP tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và phụ trách các hộ gia đình.