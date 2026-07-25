Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Đoàn lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen). Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành.

Đoàn thành kính bày tỏ lòng biết ơn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Khắc ghi lời dạy của Bác, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; qua đó tiếp tục lan tỏa, bồi đắp truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính trước bàn thờ Bác tại Nhà lưu niệm Bác Hồ.

Tiếp đó, đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài - nơi yên nghỉ của gần 1.300 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đoàn lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.