Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Nỗ lực giải mã các phần mộ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Phan Cúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc lớn, song công tác lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa rõ thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đang được triển khai nghiêm túc.

bqbht_br_4-1323.jpg
Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ: Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ và Hương Khê, những ngày này, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục khai quật, lấy mẫu các phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ).
bqbht_br_6.jpg﻿
bqbht_br_2-3658.jpg
bqbht_br_15.jpg
Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm hiện có 1.195 phần mộ, trong đó có 3 mộ tập thể, 35 mộ đã di chuyển, 457 mộ có đầy đủ thông tin, hơn 60 mộ có một phần thông tin và gần 600 phần mộ chưa xác định được thông tin - thuộc diện lấy mẫu ADN trong đợt này. Khối lượng công việc lớn đặt ra không ít áp lực đối với các thành viên tổ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, công tác lấy mẫu tại nghĩa trang này được thực hiện trong 15 ngày (từ 6/7 đến hết 20/7).
bqbht_br_17.jpg
Không chỉ có khối lượng công việc lớn, Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm còn có địa hình đồi dốc, thời tiết nắng nóng khiến công tác khai quật, lấy mẫu gặp nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi các thành viên trong tổ phải duy trì cường độ làm việc cao, bảo đảm tiến độ nhưng vẫn tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn.
bqbht_br_1-9647.jpg
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_14.jpg
Trung tá Bùi Đình Quận (Tiểu Đội trưởng Đội Quy tập, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chia sẻ: “Công việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đòi hỏi phải được thực hiện chính xác, đúng quy trình để bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định. Anh em luôn xác định rõ trách nhiệm, tranh thủ từng thời điểm thuận lợi, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc".
bqbht_br_16.jpg
Dưới thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ tổ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ rà soát kỹ lưỡng thông tin của từng phần mộ.
bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_13.jpg
Các dữ liệu như số mộ, khu mộ, hàng mộ... được đối chiếu, lập danh sách và quản lý chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm không xảy ra sai sót trong quá trình khai quật, lấy mẫu, số hóa; đồng thời tạo thuận lợi cho việc hoàn trả mẫu hài cốt đúng vị trí ban đầu sau khi hoàn thành giám định.
bqbht_br_18.jpg
Sau hơn 3 ngày thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, bước đầu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thu nhận được nhiều mẫu hài cốt bảo đảm chất lượng phục vụ giám định. Tuy nhiên, cũng có những hài cốt đã bị phân hủy mạnh theo thời gian, khiến việc thu nhận mẫu gặp không ít khó khăn.
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_11.jpg
Đại tá Nguyễn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cho biết: “Xác định công tác khai quật, lấy mẫu ADN là "mệnh lệnh từ trái tim", các thành viên tổ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn ở từng công đoạn. Từ khai quật, lấy mẫu, ghi nhận, số hóa đến hoàn trả hài cốt về đúng phần mộ đều được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chính xác, trang nghiêm, tôn trọng các yếu tố tâm linh và truyền thống tri ân các anh hùng liệt sĩ".
bqbht_br_3-5306.jpg
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh kiểm tra, theo dõi tiến độ và chỉ đạo các lực lượng thực hiện công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, bảo đảm mọi công đoạn được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình chuyên môn.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm có số lượng phần mộ cần lấy mẫu lớn, địa hình đồi dốc nên việc tổ chức khai quật, lấy mẫu gặp khó khăn hơn so với các nghĩa trang khác. Tuy nhiên, từng bước, từng khâu đều được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn. Quá trình thực hiện đến đâu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng đến đó theo đúng quy định.

Chúng tôi phấn đấu hoàn thành công tác trước ngày 20/7 theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân đến dâng hương dịp 27/7.

Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Tags:

#Nghĩa trang liệt sĩ Nầm #Chiến dịch 500 ngày đêm #Chiến dịch 500 ngày đêm Tìm kiếm quy tập và Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ #Chiến dịch 500 ngày đêm Tìm kiếm quy tập và Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hà Tĩnh #Lấy mẫu ADN mộ liệt sĩ #Lấy mẫu ADN

Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Khép lại chương trình huấn luyện, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

Các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản, tổ ANTT đang trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của BĐBP Hà Tĩnh trong việc giữ gìn sự bình yên và chống khai thác IUU trên biển.
82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất. Trong chiều 28/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.
Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Số hóa hồ sơ liệt sĩ và người có công ở Hà Tĩnh không chỉ giúp quản lý hiệu quả dữ liệu, mà còn thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh nơi biên cương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!