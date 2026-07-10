Nỗ lực giải mã các phần mộ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm có số lượng phần mộ cần lấy mẫu lớn, địa hình đồi dốc nên việc tổ chức khai quật, lấy mẫu gặp khó khăn hơn so với các nghĩa trang khác. Tuy nhiên, từng bước, từng khâu đều được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn. Quá trình thực hiện đến đâu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng đến đó theo đúng quy định.

Chúng tôi phấn đấu hoàn thành công tác trước ngày 20/7 theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân đến dâng hương dịp 27/7.

Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.