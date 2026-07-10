Nỗ lực giải mã các phần mộ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

(Baohatinh.vn) - Thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc lớn, song công tác lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa rõ thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đang được triển khai nghiêm túc.
Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm hiện có 1.195 phần mộ, trong đó có 3 mộ tập thể, 35 mộ đã di chuyển, 457 mộ có đầy đủ thông tin, hơn 60 mộ có một phần thông tin và gần 600 phần mộ chưa xác định được thông tin - thuộc diện lấy mẫu ADN trong đợt này. Khối lượng công việc lớn đặt ra không ít áp lực đối với các thành viên tổ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, công tác lấy mẫu tại nghĩa trang này được thực hiện trong 15 ngày (từ 6/7 đến hết 20/7).
Trung tá Bùi Đình Quận (Tiểu Đội trưởng Đội Quy tập, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chia sẻ: “Công việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đòi hỏi phải được thực hiện chính xác, đúng quy trình để bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định. Anh em luôn xác định rõ trách nhiệm, tranh thủ từng thời điểm thuận lợi, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc".
Các dữ liệu như số mộ, khu mộ, hàng mộ... được đối chiếu, lập danh sách và quản lý chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm không xảy ra sai sót trong quá trình khai quật, lấy mẫu, số hóa; đồng thời tạo thuận lợi cho việc hoàn trả mẫu hài cốt đúng vị trí ban đầu sau khi hoàn thành giám định.
Đại tá Nguyễn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cho biết: “Xác định công tác khai quật, lấy mẫu ADN là "mệnh lệnh từ trái tim", các thành viên tổ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn ở từng công đoạn. Từ khai quật, lấy mẫu, ghi nhận, số hóa đến hoàn trả hài cốt về đúng phần mộ đều được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chính xác, trang nghiêm, tôn trọng các yếu tố tâm linh và truyền thống tri ân các anh hùng liệt sĩ".
Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm có số lượng phần mộ cần lấy mẫu lớn, địa hình đồi dốc nên việc tổ chức khai quật, lấy mẫu gặp khó khăn hơn so với các nghĩa trang khác. Tuy nhiên, từng bước, từng khâu đều được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn. Quá trình thực hiện đến đâu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng đến đó theo đúng quy định.
Chúng tôi phấn đấu hoàn thành công tác trước ngày 20/7 theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân đến dâng hương dịp 27/7.
Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.
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