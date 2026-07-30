Đảm bảo chính xác, khoa học và giữ gìn sự tôn nghiêm trong quá trình lấy mẫu ADN tại các phần mộ liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo các sở, ngành thành kính dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ vừa được khai quật.

Sáng 30/7, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) đã đến kiểm tra công tác khai quật, thu nhận mẫu phục vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (thuộc địa bàn phường Thành Sen).

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao đổi về tiến độ khai quật, lấy mẫu.

Sau 1,5 ngày triển khai, các lực lượng đã khai quật 52/63 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính theo đúng quy trình kỹ thuật. Toàn bộ quá trình được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, chính xác và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các anh hùng liệt sĩ.

Sau 1,5 ngày triển khai, các lực lượng đã khai quật 52/63 phần mộ liệt sĩ.

Kiểm tra tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần làm việc nghiêm túc của các lực lượng tham gia. Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong quá trình khai quật, thu nhận mẫu và số hóa thông tin, góp phần triển khai nhiệm vụ bảo đảm đúng kế hoạch và yêu cầu chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo các sở, ngành tham gia di chuyển hài cốt liệt sĩ vừa khai quật đến khu vực lấy mẫu.

Đồng thời, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các đơn vị tiếp tục tuân thủ nghiêm quy trình; bảo đảm tuyệt đối an toàn, chính xác trong từng khâu khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin và hoàn trả phần mộ; góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khai quật, thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.