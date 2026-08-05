Quân khu 4 tổng kết nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 – 2026

Sáng 5/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dự 4 dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng BCĐ Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt dự hội nghị.

Mùa khô 2025 - 2026, BCĐ Quân khu, BCĐ các tỉnh, thành phố và các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các quy định, văn bản chỉ đạo về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tổ chức thực hiện quyết liệt các nội dung của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

BCĐ các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với ban công tác đặc biệt các tỉnh bạn trao đổi, hội đàm, thống nhất chủ trương, biện pháp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy, Trưởng BCĐ Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền; thực hiện tốt việc bảo đảm phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất và chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh nguồn ngân sách theo quy định, các địa phương, đơn vị còn huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tập đoàn, doanh nghiệp và Nhân dân để hỗ trợ trang bị, vật chất, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, BCĐ Quân khu 4 cùng cấp ủy, chính quyền, BCĐ các tỉnh, thành phố, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài nước; tích cực thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin qua nhiều nguồn; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị; tăng cường lực lượng, phương tiện và kết hợp sử dụng ra đa xuyên đất để rà tìm, bước đầu đạt hiệu quả.

Kết quả, mùa khô 2025 - 2026, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 263 hài cốt liệt sĩ; trong đó tại Lào 144 hài cốt liệt sĩ, trong nước 119 hài cốt liệt sĩ.

Với truyền thống, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào, từ năm 1999 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh đã băng rừng, vượt suối, vượt muôn vàn khó khăn để tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 835 hài cốt liệt sỹ, trong đó, mùa khô 2025 - 2026 quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ.

BCĐ Quân khu 4 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2025 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Các ý kiến thống nhất tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; tập trung đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, đồng thời hướng trọng tâm vào các địa bàn trọng điểm trong nước, nơi có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể chưa được quy tập.

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định; tổ chức bàn giao, hồi hương, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang nghiêm, chu đáo; hoàn thành lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Quân khu theo đúng kế hoạch.