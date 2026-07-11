[Infographic] “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Tĩnh: Những kết quả bước đầu

Tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng 06/07/2026 10:00 Sau nhiều ngày tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng thu thập 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó một trường hợp được xác định danh tính.

Lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội 05/07/2026 05:09 Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, tri ân người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Tăng tốc chuẩn bị diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ 04/07/2026 05:15 Với tinh thần chủ động, 17 xã, phường ở Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ diễn tập năm 2026 đang gấp rút hoàn thành các phần việc để cuộc “sát hạch” thành công, đạt mục đích.

Đoàn cứu hộ Việt Nam bàn giao thêm 7 thi thể nạn nhân trong ngày làm việc thứ 4 tại Venezuela 03/07/2026 12:15 Trong ngày thứ 4, dựa vào thông tin của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam với lực lượng chia thành 5 hướng đã đưa ra thêm được 7 thi thể nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela.

Chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo ở phía Tây Trường Sơn 02/07/2026 15:00 Tình yêu thương và trách nhiệm của những người lính biên phòng Hà Tĩnh lan tỏa qua biên giới đã giúp học sinh nghèo ở tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào) tiếp tục giấc mơ đến trường.

Đoàn Việt Nam đưa 11 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát 01/07/2026 15:40 Ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira, Venezuela đã xác định được 11 vị trí nghi có nạn nhân.

Đoàn cứu hộ của Việt Nam bắt đầu triển khai cứu hộ động đất tại Venezuela 30/06/2026 10:13 Sáng 30/6 (giờ Việt Nam), Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela, bắt đầu công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn sau trận động đất tàn khốc.

Lấy mẫu ADN 84 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Hương Khê 30/06/2026 09:54 Nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền xã Hương Khê tiến hành lấy mẫu ADN tại 84 phần mộ liệt sĩ trên địa bàn.

Tôi luyện bản lĩnh người lính 29/06/2026 14:07 Khép lại chương trình huấn luyện, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển 28/06/2026 17:30 Các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản, tổ ANTT đang trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của BĐBP Hà Tĩnh trong việc giữ gìn sự bình yên và chống khai thác IUU trên biển.

Bãi Dừa - nơi những người lính pháo binh hóa thành bất tử 28/06/2026 15:37 Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) từng là trận địa của Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, ghi dấu những chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của 20 liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela 28/06/2026 15:29 Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất. Trong chiều 28/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

Đội nắng lấy mẫu ADN, đảm bảo tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 26/06/2026 11:04 Trong điều kiện thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, các lực lượng tham gia lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vẫn nỗ lực triển khai nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy trình, đúng tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống 24/06/2026 19:41 Chiều 24/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao 24/06/2026 19:32 Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 24/06/2026 17:56 Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 24/06/2026 15:40 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Lấy mẫu ADN tại 24 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin ở Đức Thọ 24/06/2026 12:48 Nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với xã Đức Thọ đã tiến hành lấy mẫu ADN tại 24 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin trên địa bàn.

Xã Thạch Hà giành giải nhất Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi” 24/06/2026 12:10 Sau những phần tranh tài sôi nổi, đội xã Thạch Hà đã xuất sắc vượt qua 5 đội còn lại để giành giải nhất Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi” tỉnh Hà Tĩnh.

Phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ 24/06/2026 11:29 Từ ngày 3 đến 7/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tập trung tại 5 cụm với 15 tổ thu mẫu, nhằm bảo đảm tiến độ và thuận tiện cho người dân theo kế hoạch của Bộ Công an.

Xây dựng lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại 23/06/2026 20:56 Chiều 23/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” 23/06/2026 19:00 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ ở Toàn Lưu 23/06/2026 16:53 Lực lượng chuyên môn Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khai quật, thu mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng và các quy định liên quan.

Khẩn trương triển khai việc đăng ký, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ 23/06/2026 05:18 Công tác rà soát, hướng dẫn đăng ký và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đang được lực lượng công an các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, nhằm bảo đảm phục vụ đợt lấy mẫu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7/2026.

80 năm xây đắp thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên quê hương Hà Tĩnh 23/06/2026 05:16 Xuyên suốt dòng chảy lịch sử 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh ngày càng trưởng thành, khẳng định mình bằng nhiều thành tựu và những chiến công xuất sắc.

Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026 22/06/2026 19:24 Phát huy những kết quả đạt được, các cấp, ngành sẽ tập trung khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong mùa khô tiếp theo.

Công an Hà Tĩnh tuyên dương 25 cán bộ an ninh tiêu biểu 22/06/2026 12:15 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ tuyên dương 25 cán bộ an ninh tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Quán triệt nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang để giám định ADN 22/06/2026 11:31 Từ ngày 23/6 đến 30/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN.

Công bố quyết định thành lập 68 tiểu đội dân quân thường trực 22/06/2026 10:56 Các tiểu đội dân quân thường trực ở Hà Tĩnh sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống về QP – AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.