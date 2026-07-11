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[Infographic] “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Tĩnh: Những kết quả bước đầu

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Những kết quả bước đầu trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Tĩnh cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần hiện thực hóa nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

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