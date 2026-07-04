Tăng tốc chuẩn bị diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

Bộ CHQS tỉnh thông qua phương án diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cho các xã, phường.

Là một trong 17 xã, phường sắp tổ chức diễn tập, Ban CHQS xã Lộc Hà đang gấp rút chạy đua với thời gian để hoàn thành các công trình, hạng mục, phần việc. Tại khu căn cứ chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ngụy trang hệ thống hầm hào, công sự trận địa, sa bàn, các hầm họp, hầm trú ẩn...

Trên thao trường, LLVT xã Lộc Hà đang khẩn trương luyện tập thực binh "Lực lượng dân quân đánh địch đổ bộ đường biển". Cùng với việc luyện tập, các hạng mục phục vụ diễn tập như sở chỉ huy quan sát, chỉ huy hiệp đồng tác chiến, trận địa hỏa lực của súng máy 12,7mm, ĐKZ, cối 82 cùng hệ thống hầm hào, công sự cũng được gấp rút hoàn thiện, bảo đảm sẵn sàng bước vào diễn tập.

Ban CHQS xã Lộc Hà hoàn thiện sa bàn diễn tập.

Thượng tá Phan Phúc Trường - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lộc Hà cho biết: "Đây là năm đầu tổ chức diễn tập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên chúng tôi đang tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, tạo khí thế sôi nổi trong toàn dân về ý nghĩa của cuộc diễn tập. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, xây dựng mối quan hệ phối hợp để góp phần bảo đảm cho diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra".

Tại phường Hoành Sơn, công tác chuẩn bị cho diễn tập cũng đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Với vai trò là cơ quan thường trực, Ban CHQS phường Hoành Sơn đã chủ động tham mưu ban hành đầy đủ hệ thống văn bản, nghị quyết, các văn kiện hội nghị diễn tập sát với thực tế và chuẩn bị sẵn sàng cho thực binh "Đánh địch đổ bộ đường không".

Phường Hoành Sơn là một trong những địa phương rất chủ động trong triển khai thực hiện các phần việc liên quan đến nhiệm vụ diễn tập.

Trung tá Nguyễn Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hoành Sơn khẳng định: "Để bảo đảm cho cuộc diễn tập với nội dung vận hành cơ chế và thực binh “Đánh địch đổ bộ đường không”, chúng tôi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị về con người, hệ thống văn kiện, kế hoạch, cơ sở vật chất, kinh phí. Chúng tôi cũng đã kiến nghị, đề xuất với Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh bổ sung vũ khí, trang bị kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện các nội dung mới, hạng mục khó".

Ban CHQS phường Hà Huy Tập chuẩn bị khu căn cứ chiến đấu và hầm hào quân sự chuẩn bị cho diễn tập.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Hà Tĩnh, năm 2026 có 17 xã, phường tổ chức diễn tập vào đầu tháng 8 tới. Cuộc "sát hạch" quy mô lớn này hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự và các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực phòng thủ. Ngoài ra, cuộc diễn tập còn góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với các tình huống phức tạp về QP-AN, phòng thủ dân sự… để góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan triển khai xây dựng, chuẩn bị hệ thống hồ sơ, văn kiện, lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị, công sự trận địa... Với tinh thần "Thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm", các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các phần việc theo khung kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng thời xây dựng động cơ, quyết tâm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đại đội Pháo phòng không dân quân thường trực Hà Tĩnh tăng cường huấn luyện, làm chủ các bài bắn, sẵn sàng tham gia thực binh trong diễn tập.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và tuyệt đối không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương kiện toàn ban tổ chức diễn tập, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; hoàn thiện hệ thống văn kiện, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức thông qua và luyện tập thuần thục các vai tập, phương án. Quá trình diễn tập phải bám sát ý định, đúng nguyên tắc, trình tự, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và hoàn thành toàn bộ các giai đoạn theo đúng kế hoạch đã xác định”.