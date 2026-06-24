Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên BCĐ và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai công tác diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2026. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã quán triệt, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2026 của Tư lệnh Quân khu 4.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh năm 2026; thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 để triển khai thực hiện.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Xây dựng và ban hành Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập KVPT năm 2026 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; phối hợp với công an, sở, ngành có liên quan và các xã, phường diễn tập tổ chức khảo sát các khu vực diễn tập thực binh cấp tỉnh, xã, phường để hình thành kế hoạch và ý định diễn tập.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo đã xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, khảo sát vị trí thực binh trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2026; chỉ đạo 17 xã, phường triển khai công tác chuẩn bị diễn tập; xây dựng, ban hành lịch công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập KVPT tỉnh; kế hoạch phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức diễn tập KVPT tỉnh của Bộ CHQS tỉnh làm cơ sở kiểm tra, theo dõi tiến độ và đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phối hợp xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2026; thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc; tổ chức khảo sát, kiểm tra số lượng hầm hào cần phải xây dựng và thông qua phương án xây dựng hệ thống công sự trận địa...

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập; đề xuất các giải pháp để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận vai trò tham mưu của Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trong tiến hành một số nội dung quan trọng bước đầu để kịp thời phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, dự thảo kế hoạch diễn tập. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tham mưu, chỉ đạo 17 xã, phường diễn tập triển khai các mặt chuẩn bị cho diễn tập.

Để lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành và địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành diễn tập đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối, đòng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định và các văn bản của Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh về nhiệm vụ diễn tập; chỉ đạo và tổ chức xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo, tình huống, phương án theo từng nội dung, giai đoạn diễn tập.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các nội dung theo kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương huấn luyện, luyện tập, diễn tập thử và điều hành diễn tập theo đúng kế hoạch.

Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công và chức trách, nhiệm vụ theo cương vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương quán triệt ý định diễn tập, triển khai toàn diện các mặt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chất lượng, kết quả công việc của cơ quan đơn vị, địa phương mình phụ trách, chỉ đạo.

Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch, tình huống, đáp án, các nội dung trong diễn tập sát với đặc điểm của các ban, sở, ngành, địa phương.