Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Bà Phạm Thị Hiền - Phu nhân của cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương và đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham dự lễ kỷ niệm.

Chiều 23/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026) với sự tham dự của lãnh đạo các cục thuộc Bộ Công an. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm lực lượng An ninh nhân dân. Xuyên suốt dòng chảy lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh ngày càng trưởng thành, khẳng định mình bằng nhiều thành tựu và những chiến công xuất sắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

80 năm qua, lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh đã được các cấp tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, tập thể Phòng An ninh nội địa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 3 cá nhân được tặng Huân chương Quân công; 12 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất...

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới tư duy, quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng và Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các mặt công tác; xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; tập trung xây dựng lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Đinh Văn Chính - nguyên Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh, đại diện cho cán bộ hưu trí lực lượng An ninh nhân dân Công an Hà Tĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đại úy Trần Huyền Ly - cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, đại diện thế hệ trẻ lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh đã đạt được trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo chiến lược; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh và lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong giai đoạn phát triển mới, cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong các mặt công tác; tập trung đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và các hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Tham gia tích cực, hiệu quả công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tiếp tục phát huy sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ an ninh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ An ninh nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; luôn khắc ghi rằng: “Phía sau mỗi nhiệm vụ là sự bình yên của Nhân dân; phía sau mỗi chiến công là niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân gửi gắm”.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng bức trướng với nội dung: “Lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh - Trung thành, mưu trí, bản lĩnh, sáng tạo, chủ động giữ vững an ninh quốc gia” nhằm ghi nhận những thành tích, chiến công và những đóng góp to lớn của lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng bức trướng “Lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh - Trung thành, mưu trí, bản lĩnh, sáng tạo, chủ động giữ vững an ninh quốc gia” cho lãnh đạo Công an tỉnh.



UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 9 cá nhân của Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ.