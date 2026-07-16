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Nâng cao chất lượng công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03

Thuỳ Dương
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Trần Báu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các lực lượng công an, quân đội nâng cao chất lượng công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03.

Sáng 16/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng (gọi tắt là Nghị định số 03) 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan.

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Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an, quân đội đã trao đổi 511 tin, xác minh 256 tin phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; phối hợp tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện Nghị định số 03, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

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Thượng tá Trần Nam Long - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả phối hợp thực hiện Nghị định số 03.

Các lực lượng đã phối hợp phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp uỷ, chính quyền thực hiện hiệu quả văn bản chỉ đạo của trung ương về củng cố nền quốc phòng toàn dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, tăng cường bám, nắm địa bàn, chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phối hợp tham mưu, thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp tổ chức 374 đợt tuyên truyền với 50.605 lượt người tham gia.

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Đại biểu Bộ CHQS tỉnh...
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... và Công an tỉnh dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh bắt giữ, xử lý 8 vụ/9 đối tượng; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 301 vụ/313 đối tượng. Các lực lượng phối hợp vận động người dân giao nộp 511 vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ các loại; phát hiện, xử lý 11 vụ, 11 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép.

Các lực lượng cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố; bảo vệ sự kiện, mục tiêu trọng điểm; phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự trên khu vực biên giới, vùng trời, các vùng biển, đảo và không gian mạng...

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Đại tá Lê Xuân Thuỷ - Trưởng phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) phát biểu tham luận.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

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Đồng chí Trần Báu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Báu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các lực lượng tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 03; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp nắm tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin để tham mưu cấp uỷ, chính quyền giải quyết triệt để, hiệu quả những vấn đề phức tạp về quốc phòng, an ninh ngay tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, tuyến biển; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

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Tags:

#Bộ CHQS tỉnh #Công an tỉnh Hà Tĩnh #Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu #Đảm bảo ANTT #Đấu tranh phòng chống tội phạm #Đảm bảo an ninh quốc gia

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề Phòng chống tội phạm

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