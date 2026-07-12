Góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 12/7/2026, lực lượng An ninh nhân dân kỷ niệm 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Truyền thống vẻ vang qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ra đời trong những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lực lượng An ninh nhân dân được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trọng trách bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ trước sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Trải qua tám thập kỷ, cùng với sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mọi mặt trận.

Khối sỹ quan An ninh nhân dân tại lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng An ninh nhân dân đã chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu gián điệp, biệt kích, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, các mục tiêu trọng yếu và hậu phương chiến lược, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra nhiều yêu cầu mới. Các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động ngày càng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần chủ động, sáng tạo và nghiệp vụ sắc bén, lực lượng An ninh nhân dân đã tham mưu hiệu quả cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách quan trọng; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng, an ninh đối ngoại, an ninh xã hội và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra nhiều yêu cầu mới. Các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động ngày càng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần chủ động, sáng tạo và nghiệp vụ sắc bén, lực lượng An ninh nhân dân đã tham mưu hiệu quả cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách quan trọng; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng, an ninh đối ngoại, an ninh xã hội và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Những thành tích, chiến công đó đã khẳng định truyền thống quý báu của lực lượng An ninh nhân dân: tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; mưu trí, dũng cảm, tận tụy, đoàn kết, kỷ cương, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đây là nền tảng tinh thần và động lực để lực lượng tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cao hơn

Thế giới đang trải qua những biến động nhanh, phức tạp và khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột cục bộ, chiến tranh công nghệ, chiến tranh mạng, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các thách thức phi truyền thống tiếp tục gia tăng.

Các cán bộ an ninh phối hợp bảo vệ an toàn sự kiện.

Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Cùng với những thời cơ lớn là nhiều thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, không gian mạng và hội nhập quốc tế sâu rộng vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa làm xuất hiện nhiều nguy cơ mới về an ninh.

Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo, môi trường, khiếu kiện, không gian mạng và các nền tảng số để chống phá Đảng, Nhà nước; kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tác động vào niềm tin của nhân dân.

Bối cảnh đó đòi hỏi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia phải được triển khai với tư duy mới, phương thức mới, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả các nguy cơ an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và đặc biệt là tư duy mới về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đều thống nhất quan điểm: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng An ninh nhân dân trong thời gian tới

Trước yêu cầu mới, lực lượng An ninh nhân dân cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại.

Các cán bộ An ninh Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ 11 đối tượng người Trung Quốc lừa đảo công dân Pháp qua mạng

Hai là, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp về bảo vệ an ninh quốc gia trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Ba là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong công tác an ninh; ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ số hiện đại vào quản lý, phân tích, dự báo, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia và các nguy cơ trên không gian mạng.

Bốn là, tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng, an ninh thông tin và các lợi ích chiến lược của quốc gia; góp phần xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, an toàn cho phát triển.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại.

Sáu là, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; nâng cao hiệu quả phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, rửa tiền, tội phạm mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tiếp nối truyền thống, viết tiếp những chiến công mới

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân không chỉ là dịp tự hào về những chiến công đã đạt được mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát huy truyền thống anh hùng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lực lượng An ninh nhân dân sẽ tiếp tục là lá chắn vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc theo mục tiêu mà Đảng đã xác định.

Đó cũng là sự tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam - lực lượng luôn đi đầu trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và vì tương lai phát triển bền vững của đất nước.