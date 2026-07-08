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Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Venezuela

Nguyễn Hà (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

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Đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an Việt Nam triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân tại Venezuela.

Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24/6/2026 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng./.

Trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra ở địa điểm cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 160 km về phía tây lúc tối 24/6, với tâm chấn nằm ở độ sâu 22 km. Chưa đầy một phút sau, trận thứ hai mạnh 7,5 độ xảy ra cách đó vài km với tâm chấn ở độ sâu 10 km. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Venezuela kể từ năm 1900. Tính đến ngày 7/7, ít nhất 3.685 người đã thiệt mạng do động đất.

27 quốc gia đã cử lực lượng hỗ trợ, 40 đội cứu hộ quốc tế đang khắc phục hậu quả tại đây.

Việt Nam hôm 28/6 cử đoàn cứu hộ gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, mang theo 10 chó nghiệp vụ cùng hàng chục tấn hàng hóa sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất. Đây là lần thứ ba kể từ năm 2023 Việt Nam cử lực lượng quân đội và công an tham gia cứu hộ quốc tế, sau các đợt hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

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