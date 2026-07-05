Động đất tại Venezuela: Khoảng 3.000 người thiệt mạng, nhiều người vẫn mất tích

Đoàn cứu hộ Việt Nam đang thực hiện công tác cứu nạn tại bang La Guaira. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Theo số liệu cập nhật tính đến ngày 4/7 theo giờ địa phương, giới chức cho biết hàng chục nghìn người vẫn chưa được xác định tung tích. Chính phủ Venezuela chưa đưa ra ước tính chính thức, trong khi Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng có thể có tới 50.000 người chưa được tìm thấy sau hai trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5.

Khu vực ven biển La Guaira, phía Bắc thủ đô Caracas, là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với nhiều khu dân cư bị phá hủy hoàn toàn. Trong tuần qua, lực lượng cứu hộ đã cứu được một số người sống sót, dù “khoảng thời gian vàng” trong công tác cứu nạn sau động đất thường chỉ kéo dài khoảng 72 giờ. Tại La Guaira, các phương tiện cơ giới hạng nặng đã bắt đầu phá dỡ các công trình sập đổ, trong khi một số gia đình tiếp tục tìm kiếm thi thể người thân trong các đống đổ nát.

Sân bay quốc tế Maiquetia tại La Guaira, vốn đóng vai trò cửa ngõ hàng không của Caracas, cũng bị hư hại trong động đất. Hiện sân bay đã mở cửa một phần để tiếp nhận các chuyến bay chở hàng viện trợ nhân đạo, trong khi các chuyến bay thương mại vẫn tạm dừng. Chính quyền Venezuela cho biết đang làm việc với các đối tác quốc tế để khôi phục hoạt động sân bay, đồng thời dự kiến sẽ hoàn thiện kế hoạch trong tuần tới.

Sau khoảng 10 ngày kể từ khi xảy ra thảm họa, các đội cứu hộ quốc tế đang dần thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót. Một số đội cứu hộ quốc tế, trong đó có lực lượng từ Mỹ và các nước Nam Mỹ, đã bắt đầu khép dần nhiệm vụ. Đội cứu hộ của lực lượng cứu hỏa hạt Los Angeles (Mỹ) cho biết đang dừng hoạt động sau khi không còn phát hiện dấu hiệu sự sống, trong khi các đội từ 2 bang Florida và Virginia cũng chuẩn bị rời đi trong cuối tuần này.

Trong bối cảnh hoạt động cứu hộ dần kết thúc, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì một buổi lễ trao huân chương cho các lực lượng cứu hộ quốc tế, bao gồm cả các đội chó nghiệp vụ. Bà Rodríguez cho biết Venezuela đang trải qua “nỗi đau sâu sắc bao trùm đất nước”, trong đó nhiều gia đình vẫn hy vọng tìm được người thân còn sống hoặc đang mất mát toàn bộ tài sản.

Trước đó, LHQ ước tính trận động đất kép gây thiệt hại vật chất khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Venezuela.