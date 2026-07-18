59 năm ASEAN: Khẳng định vai trò và vị thế ngày càng lớn mạnh

Ngày 17/7, Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Mexico đã tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 59 năm thành lập Hiệp hội (8/8/1967-8/8/2026), với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Mexico, đoàn ngoại giao và đông đảo bạn bè quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thái Lan tại Mexico Rooge Thammongkol - Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Mexico (ACMC) nhiệm kỳ tháng 7-12/2026 - khẳng định ASEAN đã phát triển trở thành một trong những tổ chức khu vực thành công nhất thế giới, giữ vai trò trung tâm trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Đại sứ, với ba trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội, ASEAN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng thích ứng và duy trì quan hệ cân bằng với các đối tác, qua đó không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Đại sứ Rooge Thammongkol cũng đánh giá cao vai trò của ACMC trong việc quảng bá hình ảnh ASEAN tại Mexico trong hơn 14 năm qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ quán Việt Nam, Malaysia và Philippines trong việc tổ chức nhiều hoạt động tại các bang và thành phố của Mexico nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần nâng cao sự hiện diện và uy tín của ASEAN tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mexico, Tổng Vụ trưởng phụ trách châu Á-Thái Bình Dương Fernando González Saiffe khẳng định ASEAN là hình mẫu tiêu biểu của chủ nghĩa đa phương và hợp tác khu vực trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức.

Quan chức ngoại giao Mexico cho biết chính phủ nước này đang đẩy nhanh các thủ tục nội bộ để hoàn tất việc gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) trong năm 2026, coi đây là nền tảng quan trọng để đưa quan hệ giữa Mexico với ASEAN bước sang giai đoạn phát triển mới.

Người đứng đầu các phái đoàn ngoại giao ASEAN tại Mexico chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ bàn giao chức Chủ tịch luân phiên ACMC từ Đại sứ Philippines Arvin R. De Leon cho Đại sứ Thailand Rooge Thammongkol.

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch ACMC 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ quán Philippines đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện ASEAN tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại, tăng cường tiếp xúc với chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và giới học giả Mexico, góp phần quảng bá hình ảnh Cộng đồng ASEAN và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN với Mexico.

Được thành lập ngày 8/8/1967 với 5 thành viên sáng lập, ASEAN hiện gồm 11 quốc gia thành viên với khoảng 700 triệu dân và Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên 4.000 tỷ USD, là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

Trải qua 59 năm hình thành và phát triển, ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò là động lực của liên kết khu vực, đồng thời phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.