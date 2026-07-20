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Thế giới

Australia tham vọng trở thành trung tâm AI toàn cầu

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Chính phủ Australia thúc đẩy phát triển hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu quy mô lớn, đồng thời xây dựng khung quản lý mới nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ bản quyền và chủ quyền công nghệ quốc gia.

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Chính phủ Australia thúc đẩy phát triển hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách Khoa học, Công nghệ và Kinh tế số Andrew Charlton nhận định AI là công nghệ quan trọng nhất của thời đại. Hiện Australia có hơn 200 trung tâm dữ liệu AI, tiêu thụ khoảng 2% tổng sản lượng điện quốc gia. Theo dự báo, tỷ lệ này có thể tăng gấp 3 trong thập kỷ tới.

Chính phủ Australia coi việc phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu trong nước là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm chủ quyền công nghệ và an ninh quốc gia, đặc biệt trong việc bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm như hồ sơ y tế và thông tin cá nhân. Với môi trường chính trị ổn định, khung pháp lý minh bạch và lợi thế là thành viên liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes), Australia hiện đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ, về khả năng thu hút đầu tư vào các trung tâm dữ liệu.

Đáng chú ý, Thủ tướng Anthony Albanese vừa công bố khung quản lý AI quốc gia, trong đó thành lập Văn phòng AI quốc gia nhằm tăng cường giám sát và điều phối chính sách. Chính phủ cũng bác bỏ đề xuất miễn trừ luật bản quyền đối với các nhà phát triển AI. Thủ tướng Albanese khẳng định các tác phẩm của nhà văn, nghệ sĩ và nhà báo Australia phải được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo kế hoạch, các doanh nghiệp công nghệ sẽ phải chịu trách nhiệm về chi phí hạ tầng năng lượng phục vụ các trung tâm dữ liệu, đồng thời tuân thủ quy hoạch sử dụng đất. Bộ Tiêu chuẩn quốc gia về AI dự kiến được trình Nội các xem xét vào đầu năm 2027.

Chiến lược AI của Australia đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia cho rằng khung quản lý cần cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo đảm an toàn, đồng thời quan tâm đến tác động của AI đối với thị trường lao động. Chính phủ đã giao Bộ Năng lượng phối hợp với các bang bảo đảm nguồn điện, Bộ Tư pháp phụ trách bảo vệ bản quyền và Bộ Ngân khố đánh giá tác động của AI đối với năng suất lao động.

Mặc dù còn đối mặt với những thách thức về nhu cầu năng lượng và nguy cơ AI thay thế một số vị trí việc làm, Chính phủ Australia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển AI, đồng thời bảo đảm công nghệ này được ứng dụng phù hợp với các giá trị và lợi ích của người dân.

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#phát triển hạ tầng AI #chủ quyền công nghệ quốc gia #trung tâm AI toàn cầu

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