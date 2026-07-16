Mỹ hoàn tất đợt tấn công thứ hai trong ngày nhằm vào Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn tất đợt không kích thứ hai trong ngày nhằm vào Iran, tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự mà Washington cho là phục vụ các hoạt động đe dọa hàng hải tại eo biển Hormuz.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các sở chỉ huy, trận địa phòng không, năng lực tên lửa và UAV, cùng các cơ sở giám sát ven biển của Iran nhằm làm suy giảm khả năng đe dọa các tàu thương mại qua lại eo biển Hormuz. Theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có thành phố cảng Bandar Abbas.
Trước đó cùng ngày, lực lượng Mỹ đã tiến hành một đợt không kích kéo dài khoảng 90 phút nhằm vào đảo Greater Tunb ở Vịnh Péc-xích (Vịnh Persian). Hòn đảo này nằm trong nhóm đảo chiến lược gần eo biển Hormuz và được giới phân tích đánh giá là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Iran.
Trong khi đó, quân đội Iran ngày 16/7 tuyên bố đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan để đáp trả các đợt không kích mới của Washington vào lãnh thổ Iran.
Đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn thông báo của quân đội Iran cho biết các UAV đã tấn công các hệ thống thông tin liên lạc và cơ sở lưu trữ nhiên liệu của lực lượng Mỹ tại Jordan.
Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin các hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại nhiều khu vực ở thủ đô Tehran nhằm đối phó với các mục tiêu trên không. Hãng thông tấn bán chính thức Fars cho biết phòng không Tehran được triển khai để đối phó với "máy bay trinh sát của đối phương", trong khi hãng Tasnim đưa tin các hệ thống phòng không đã hoạt động ở cả phía Đông và phía Tây thành phố. Theo truyền thông nhà nước Iran, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các thành phố Bandar Abbas, Rask, Chabahar và Bushehr - nơi có nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của nước này.
Căng thẳng leo thang trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công, gồm nhằm vào các nhà máy điện và cây cầu của Iran, nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ không tiếp tục tuân thủ Bản ghi nhớ (MoU) ký với Mỹ nếu không được hưởng lợi từ thỏa thuận.
Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết Iran đã trả tự do cho 1 công dân Mỹ bị giữ tại nước này từ cuối năm 2024. Theo luật sư Jared Genser, người được phóng thích là bà Dena Karari, công dân mang hai quốc tịch Mỹ-Iran, từng bị cáo buộc hoạt động gián điệp. Tổng thống Trump hoan nghênh động thái này là một "cử chỉ thiện chí" của Tehran.
Tính đến ngày 12/7, số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela đã tăng lên gần 4.500 người, trong khi hơn 19.500 người đang phải sống tạm trong lều trại sau thiên tai kinh hoàng.
Giới chức Thái Lan ngày 13/7 cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán rượu (pub) Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok đã khiến ít nhất 90 người thương vong, gồm 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại máy điều hòa lắp trên trần, song nguyên nhân chính thức vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấm dứt nhiệm kỳ của các thành viên còn lại trong Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử (EAC), cơ quan liên bang độc lập có nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý bầu cử trên toàn quốc, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Giá gạo bán lẻ tại các siêu thị Nhật Bản đã giảm xuống dưới mức 3.500 yen (khoảng 22 USD) cho mỗi bao 5 kg lần đầu tiên kể từ cuối năm 2024, khi lượng tồn kho tư nhân tăng mạnh và buộc các đơn vị phân phối phải đẩy mạnh xả hàng để chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới.
Trung Quốc đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai khi siêu bão Bavi tiến gần bờ biển phía Đông. Nhiều bộ, ngành và địa phương đã đồng loạt kích hoạt các cơ chế ứng phó khẩn cấp, tăng cường dự báo, cảnh báo, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí sẵn lực lượng cứu hộ và vật tư nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng việc Tổng thống Donald Trump khơi lại đề xuất Mỹ kiểm soát Greenland không phản ánh một định hướng chính sách đối ngoại rõ ràng, mà chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý và kích thích phản ứng từ dư luận.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) vừa tổ chức phiên họp toàn thể để thảo luận về lệnh bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời bày tỏ quan ngại trước khó khăn mà người dân đảo quốc Caribe này đang phải gánh chịu.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng Vịnh. Chiến dịch nhằm trả đũa việc không quân Mỹ tập kích các cơ sở tại khu vực ven biển phía Nam Iran sáng sớm 8/7.
Quân đội Mỹ đã phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran trong sáng sớm 8/7, chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz, trong đợt leo thang mới nhất đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước.
Báo Lao Security News ngày 7/7 đưa tin, sau cuộc truy đuổi một xe bán tải khả nghi hướng về khu vực ven sông Mekong, Công an tỉnh Bolikhamxay (Lào) đã thu giữ 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp được cất giấu trên phương tiện mà tài xế bỏ lại để tẩu thoát.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!