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Thế giới

Mỹ hoàn tất đợt tấn công thứ hai trong ngày nhằm vào Iran

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Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn tất đợt không kích thứ hai trong ngày nhằm vào Iran, tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự mà Washington cho là phục vụ các hoạt động đe dọa hàng hải tại eo biển Hormuz.

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Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các sở chỉ huy, trận địa phòng không, năng lực tên lửa và UAV, cùng các cơ sở giám sát ven biển của Iran nhằm làm suy giảm khả năng đe dọa các tàu thương mại qua lại eo biển Hormuz. Theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có thành phố cảng Bandar Abbas.

Trước đó cùng ngày, lực lượng Mỹ đã tiến hành một đợt không kích kéo dài khoảng 90 phút nhằm vào đảo Greater Tunb ở Vịnh Péc-xích (Vịnh Persian). Hòn đảo này nằm trong nhóm đảo chiến lược gần eo biển Hormuz và được giới phân tích đánh giá là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Iran.

Trong khi đó, quân đội Iran ngày 16/7 tuyên bố đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan để đáp trả các đợt không kích mới của Washington vào lãnh thổ Iran.

Đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn thông báo của quân đội Iran cho biết các UAV đã tấn công các hệ thống thông tin liên lạc và cơ sở lưu trữ nhiên liệu của lực lượng Mỹ tại Jordan.

Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin các hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại nhiều khu vực ở thủ đô Tehran nhằm đối phó với các mục tiêu trên không. Hãng thông tấn bán chính thức Fars cho biết phòng không Tehran được triển khai để đối phó với "máy bay trinh sát của đối phương", trong khi hãng Tasnim đưa tin các hệ thống phòng không đã hoạt động ở cả phía Đông và phía Tây thành phố. Theo truyền thông nhà nước Iran, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các thành phố Bandar Abbas, Rask, Chabahar và Bushehr - nơi có nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của nước này.

Căng thẳng leo thang trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công, gồm nhằm vào các nhà máy điện và cây cầu của Iran, nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ không tiếp tục tuân thủ Bản ghi nhớ (MoU) ký với Mỹ nếu không được hưởng lợi từ thỏa thuận.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết Iran đã trả tự do cho 1 công dân Mỹ bị giữ tại nước này từ cuối năm 2024. Theo luật sư Jared Genser, người được phóng thích là bà Dena Karari, công dân mang hai quốc tịch Mỹ-Iran, từng bị cáo buộc hoạt động gián điệp. Tổng thống Trump hoan nghênh động thái này là một "cử chỉ thiện chí" của Tehran.

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Tags:

#Mỹ #Iran #Trung Đông #Tổng thống Trump

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