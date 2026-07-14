Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố tái phong tỏa Iran, thu phí 20% các tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Eo biển Hormuz đang mở và sẽ tiếp tục mở, dù có hay không có Iran. Chúng tôi sẽ khôi phục lệnh phong tỏa Iran, được gọi như vậy vì biện pháp này chỉ ngăn các tàu của Iran hoặc khách hàng của Iran ra vào. Tất cả các quốc gia khác sẽ được sử dụng eo biển một cách công bằng và tự do”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 13/7.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ là “người bảo vệ” eo biển Hormuz và sẽ thu 20% giá trị hàng hóa đối với các chuyến hàng thương mại đi qua tuyến đường này, để bù đắp chi phí mà Washington bỏ ra để bảo đảm an ninh.

“Kể từ thời điểm này, nước Mỹ sẽ được biết đến với tên gọi ‘NGƯỜI BẢO VỆ EO BIỂN HORMUZ’. Tuy nhiên, để bảo đảm sự công bằng, Mỹ sẽ được hoàn trả, với mức 20% giá trị của mọi lô hàng được vận chuyển, nhằm trang trải mọi chi phí cần thiết cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn và an ninh tại khu vực đầy biến động này của thế giới”, ông Trump viết.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran tuyên bố nước này sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz.

Cơ quan này cảnh báo mọi nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm tổ chức hoạt động qua lại eo biển ngoài tuyến đường do Tehran quy định và không có sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran sẽ vấp phải “sự đáp trả mạnh mẽ”.

Bộ Chỉ huy cũng tuyên bố bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hợp tác với Mỹ trong vấn đề này sẽ bị coi là có hành động chiến tranh chống Iran. Theo Tehran, nếu xung đột lan rộng ra toàn khu vực, Mỹ và các đồng minh sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trong tuyên bố riêng được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định Tehran sẽ “tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát và thẩm quyền đối với eo biển Hormuz bằng sức mạnh và quyền lực”.

Trong khi đó, ngoại trưởng Đức, Pháp và Anh ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công mới nhất của Iran nhằm vào hoạt động vận tải thương mại ở eo biển Hormuz và một số quốc gia trong khu vực, bao gồm Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman và Jordan.

Ba nước nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền lãnh hải và quyền tự do hàng hải là những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên khôi phục lệnh ngừng bắn và nối lại đàm phán.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này đã sử dụng tàu mặt nước không người lái để tấn công một cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm và tàu chiến của Iran tại căn cứ hải quân Bandar Abbas.

Theo CENTCOM, đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng phương tiện không người lái trên biển trong tác chiến, và cuộc tấn công đã làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tiếp tục nhằm vào hoạt động vận tải thương mại.