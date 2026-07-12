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Thế giới

Mỹ dội bão hỏa lực vào Iran

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Quân đội Mỹ thông báo mở đợt không kích thứ ba trong một tuần nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, gây ra hàng loạt tiếng nổ ở nhiều thành phố lớn.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông của quân đội Mỹ, sáng nay (12/7) thông báo mở đợt tập kích thứ ba trong tuần nhắm vào Iran nhằm phản ứng với cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công tàu hàng trên eo biển Hormuz.

Hỏa hoạn tại một cảng của Iran ở eo biển Hormuz sau đợt tấn công của Mỹ. Ảnh: Reuters
Hỏa hoạn tại một cảng của Iran ở eo biển Hormuz sau đợt tấn công của Mỹ. Ảnh: Reuters

CENTCOM cho biết thêm, phương tiện bị IRGC nhắm mục tiêu là tàu chở container GFS Galaxy treo cờ Síp. "Một thành viên thủy thủ đoàn dân sự hiện mất tích, hỏa hoạn bùng phát trên tàu, gây hư hại nghiêm trọng cho phòng máy, khiến con tàu không thể tiếp tục hành trình", CENTCOM nêu.

Theo quân đội Mỹ, các cuộc không kích do Washington thực hiện "nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc tấn công các thủy thủ và tàu thương mại". Phía Mỹ cũng cáo buộc Iran vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad mà hai bên ký kết tháng 6/2026.

Chưa rõ thời điểm tàu GFS Galaxy bị tấn công. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết họ đã nhận được báo cáo về việc một tàu container di chuyển trên eo biển Hormuz bị hư hại ở đuôi tàu do trúng hỏa lực ngày 11/7, nhưng không rõ tên.

Trong khi đó, hải quân IRGC sáng 12/7 xác nhận đã bắn "cảnh cáo" về phía một tàu di chuyển trên eo biển Hormuz vì không tuân thủ chỉ dẫn điều hướng. Theo lực lượng này, con tàu đã tắt hệ thống nhận dạng và liên lạc, "gây nguy cơ mất an toàn hàng hải".

Đợt không kích mới nhất của Mỹ nhắm vào Iran diễn ra trong bối cảnh IRGC sáng 12/7 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz với toàn bộ tàu bè. "Eo biển Hormuz sẽ chỉ mở lại khi Mỹ chấm dứt sự can thiệp vào khu vực", IRGC nêu.

Sau tuyên bố của IRGC, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đăng bài trên mạng xã hội X, trong đó tuyên bố "Iran đã đưa ra một lựa chọn sai lầm và giờ thì họ phải trả giá".

Theo truyền thông Iran, hàng loạt vụ nổ lớn đã vang lên ở miền Nam Iran sáng 12/7, bao gồm 3 vụ nổ tại các thành phố cảng Bandar Abbas và Sirik, 2 vụ nổ ở thành phố cảng Chabahar cùng ít nhất 5 vụ nổ khác được nghe thấy ở thành phố Bandar-e Deyr thuộc tỉnh Bushehr.

CENTCOM chưa nêu chi tiết về các mục tiêu của đợt tập kích thứ ba. Trước đó, hôm 10/7, CENTCOM xác nhận đã nhắm bắn vào hơn 170 mục tiêu của Iran trong hai đợt tấn công đầu tiên.

cand.vn
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#Mỹ dội bão hỏa lực vào Iran #không kích

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