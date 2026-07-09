Iran công bố thương vong sau các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ

Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Nga TASS, người phát ngôn Bộ Y tế Iran, ông Hossein Kermanpour, cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 78 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran trong hai ngày 8-9/7.

Ông viết trên mạng xã hội X: "Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tại 5 tỉnh trong hai ngày 8 và 9/7, khi lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Cho đến nay, đã có báo cáo về 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương trong các vụ tấn công này".

Theo ông Kermanpour, hiện vẫn còn 47 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, dẫn lời Phó Thống đốc phụ trách an ninh tỉnh Khuzestan, ông Valiollah Hayati, ba nạn nhân đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công gần thành phố Ahvaz, thuộc Tây Nam Iran.

Số liệu thương vong mới nhất được công bố trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được vào tháng trước.

Làn sóng leo thang căng thẳng bắt đầu sau khi Mỹ cáo buộc Iran tấn công ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Washington sau đó liên tiếp tiến hành các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran dọc bờ biển phía Nam nước này.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các chiến dịch trên đã nhắm vào hơn 170 địa điểm quân sự trong vòng hai ngày, bao gồm hệ thống phòng không, các phương tiện giám sát ven biển, cơ sở hạ tầng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), năng lực hải quân cũng như các cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phía Mỹ khẳng định các cuộc tấn công nhằm mục đích răn đe và ngăn chặn các vụ tấn công tiếp theo nhằm vào hoạt động vận tải biển quốc tế.

Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào những địa điểm mà Tehran tuyên bố là cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

Trước đó, ngày 17/6, Iran và Mỹ đã đạt được một biên bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột quân sự và mở đường cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố biên bản ghi nhớ này đã "chấm dứt", qua đó chính thức hủy bỏ thỏa thuận và châm ngòi cho một đợt đối đầu quân sự mới.