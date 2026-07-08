Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "đánh mạnh vào Iran ngay đêm nay"

Ông Trump tham dự phiên họp của NATO ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi sẽ đánh mạnh vào họ trong đêm nay (giờ Thổ Nhĩ Kỳ, tức đêm 8-7 hoặc rạng sáng 9-7 giờ Việt Nam - PV). Họ vi phạm thỏa thuận mỗi ngày", nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara. Tuy nhiên ông không tiết lộ thời gian cụ thể Mỹ sẽ bắt đầu tấn công.

Tổng thống Trump nói ông "không hài lòng với những gì người Iran đang làm", đồng thời nêu rõ Washington "không tìm cách thay đổi chế độ Iran, nhưng sẽ không để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân", theo Đài Al Jazeera.

Ông Trump khẳng định mục tiêu hiện tại của Mỹ đối với Iran là "phi hạt nhân hóa". Ông khẳng định: "Tôi thậm chí không biết liệu chúng tôi có đạt được thỏa thuận hay không, có thể chúng tôi sẽ làm điều đó mà không cần thỏa thuận, vì các bạn biết không? Như vậy dễ hơn".

Nói với báo chí tại Ankara, ông Trump cho biết các cuộc không kích mới nhất của Mỹ vào Iran đã tạo ra "tác động to lớn", đồng thời nhấn mạnh Mỹ đã phá hủy các hệ thống radar mà Tehran đang xây dựng lại.

"Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ phá hủy các cơ sở sản xuất điện, nhà máy điện, nhà máy khử muối của họ. Tôi ghét phải làm điều đó", ông chủ Nhà Trắng nói thêm và úp mở việc Mỹ có "tiếp quản" đảo Kharg - hòn đảo có vị trí chiến lược quan trọng ngoài khơi bờ biển Iran.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng đổ lỗi cho Iran về đợt leo thang mới vì "Iran yêu cầu một khoảng nghỉ, họ muốn làm đám tang cho ông Ali Khamenei và tôi đồng ý để họ làm vậy, thế mà họ lại bắt đầu bắn tên lửa".

Trước đó vào cùng ngày 8-7, Tổng thống Trump tuyên bố bản ghi nhớ hòa bình giữa Mỹ và Iran đã "tan vỡ". Ông cũng khẳng định không còn muốn giao thiệp gì với Iran nữa.

Cụ thể, khi được hỏi về số phận thỏa thuận hòa bình, ông Trump trả lời: "Đó là một câu hỏi rất thú vị. Với tôi, tôi cho rằng nó đã tan vỡ.

Tôi không muốn dính dáng gì đến họ nữa. Họ là những kẻ bệnh hoạn, bị dẫn dắt bởi những kẻ bệnh hoạn. Tôi thấy việc phải dính dáng thêm đến họ chỉ tổ phí thời gian".

"Chúng tôi đã có một thỏa thuận. Hai bên đều đã đồng ý. (Iran) không được có vũ khí hạt nhân. Vậy mà họ ra ngoài kia, nói với báo chí rằng chúng tôi chưa bao giờ nói về việc đó. Có điều gì đó không ổn với bọn họ", ông nói thêm.

Căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran diễn ra vào ngày 8-7 sau khi ba tàu chở dầu báo cáo bị các vật thể chưa xác định tấn công quanh khu vực eo biển Hormuz gần bờ biển và vùng lãnh hải của Oman trong những ngày gần đây.

Một quan chức Mỹ cho biết có những dấu hiệu ban đầu cho thấy Iran đã bắn vào ba tàu này, song Tehran chưa đưa ra bình luận hay nhận trách nhiệm.