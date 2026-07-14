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Phát hiện nhiều vi phạm trong vụ cháy quán rượu tại Thái Lan

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Cuộc điều tra vụ hỏa hoạn tại quán Rong Beer Na Ladprao phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy, trong đó có lối thoát hiểm bị chặn, cửa thoát nạn gây nhầm lẫn và công trình không đúng giấy phép.

Hiện trường vụ cháy quán rượu ở Bangkok, Thái Lan ngày 13/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy quán rượu ở Bangkok, Thái Lan ngày 13/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cuộc điều tra sơ bộ về vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại quán Rong Beer Na Ladprao đã phát hiện nhiều vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, trong bối cảnh cảnh sát Thái Lan đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 30 người thiệt mạng và 75 người bị thương.

Cuộc điều tra được tiến hành với sự tham gia của cảnh sát, chính quyền thủ đô Bangkok (BMA) và các cơ quan liên quan khác, bao gồm Cục Công trình công cộng và Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan.

Các nhà điều tra phát hiện lối thoát hiểm phía sau quán bị 1 quầy bán kẹo chặn, trong khi lối thoát hiểm khẩn cấp được đánh dấu “Không mở (chỉ dành cho nhân viên)”, gây nhầm lẫn cho khách hàng đang cố gắng thoát thân.

Bên cạnh đó, các quan chức cũng phát hiện vật liệu chống cháy không được sử dụng trong xây dựng hoặc trang trí nội thất của tòa nhà.

Các nhà chức trách tin rằng đám cháy có thể khởi phát do chập điện trong một dàn điều hòa không khí trên trần nhà trước khi lan nhanh, mặc dù nguyên nhân chính thức chưa được xác nhận.

Quán bia Rong Beer Na Ladprao không có giấy phép hoạt động như một địa điểm giải trí và chỉ có giấy phép cho nhà hàng và biểu diễn "nhạc sống" (live music).

Vị trí của quán cũng nằm ngoài khu vực được quy hoạch cho các cơ sở giải trí. Các cuộc kiểm tra tiếp theo sẽ làm rõ liệu tòa nhà này có được cấp phép để sử dụng cho mục đích hiện tại hay không, cũng như có những thay đổi, cải tạo trái phép nào hay không.

Tổng Cục trưởng Cảnh sát quốc gia, Tướng Kittharath Punpetch cho biết một nhóm điều tra chung đã được thành lập để xem xét vụ việc, bao gồm các đối tác kinh doanh và các quan chức liên quan đến việc cấp phép và kiểm tra.

Cảnh sát cũng đang kiểm tra hệ thống điện, cầu dao, hệ thống phun nước và các sửa đổi cấu trúc của tòa nhà.

Theo Tướng Kittharath, các nhà điều tra đã tìm thấy 2 lối vào ở phía trước và 2 lối ra ở phía sau, nhưng 1 lối ra gần nhà vệ sinh bị chặn bởi 1 vách ngăn. Một lối ra khác không có tay nắm cửa và bị cản trở bởi các kệ và tủ khóa, chỉ còn lại lối đi hẹp.

Nhiều nạn nhân được tìm thấy trong nhà vệ sinh nam và nữ, dẫn đến khả năng họ có thể đã không nhìn thấy lối thoát hiểm sau khi khói dày đặc bao trùm địa điểm và mất điện.

Ông Kittharath nêu rõ thảm kịch này đã nhấn mạnh sự cần thiết đối với các nhà điều hành địa điểm giải trí phải ưu tiên sự an toàn của khách hàng hơn lợi ích thương mại.

Tính đến sáng 14/7, vụ cháy đã làm 30 người đã thiệt mạng và 75 người bị thương, trong đó có 24 người trong tình trạng nguy kịch.

Các thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát để nhận dạng, trong khi các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy khoảng 45 người được cho là có mặt bên trong địa điểm này khi vụ cháy xảy ra./.

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#cháy quán rượu #Thái Lan

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