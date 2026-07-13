Vụ cháy quán rượu ở Thái Lan: Nghi do chập điện máy điều hòa

Giới chức Thái Lan ngày 13/7 cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán rượu (pub) Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok đã khiến ít nhất 90 người thương vong, gồm 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại máy điều hòa lắp trên trần, song nguyên nhân chính thức vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cơ quan chức năng cho biết, trong số 63 người bị thương có 22 người bị thương nặng, 33 người bị thương mức độ trung bình và 8 người bị thương nhẹ. Đến nay, nhà chức trách mới xác định được danh tính 6 nạn nhân thiệt mạng, đều là công dân Thái Lan, trong khi công tác nhận dạng các trường hợp còn lại vẫn đang được tiến hành.
Báo cáo của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Bangkok cho biết, đám cháy bùng phát lúc 23h57 ngày 12/7 tại cơ sở kinh doanh kết hợp nhà hàng và địa điểm giải trí. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi toàn bộ tòa nhà một tầng rộng khoảng 164 m² trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế.
Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã đến hiện trường ngay sau vụ việc, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân, đồng thời huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người bị thương, thân nhân các nạn nhân thiệt mạng và những người bị ảnh hưởng.
Hiện chính quyền Bangkok đã thành lập trung tâm hỗ trợ để cung cấp thông tin cho thân nhân các nạn nhân. Lực lượng cảnh sát, pháp y và các cơ quan liên quan tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và xác minh danh tính các nạn nhân.
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