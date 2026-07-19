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Thế giới

Iran đình chỉ các cam kết ngừng bắn với Mỹ

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Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng Mỹ đã có các hành động “gây hấn”, vi phạm những cam kết của chính mình trong khi hai bên đang đàm phán.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 18/7, Iran tuyên bố đã đình chỉ việc thực hiện các cam kết theo thỏa thuận đạt được với Mỹ cách đây 1 tháng, sau khi xung đột giữa hai bên bùng phát trở lại.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng Mỹ đã có các hành động “gây hấn”, vi phạm những cam kết của chính mình trong khi hai bên đang đàm phán.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đình chỉ toàn bộ các cam kết và trên thực tế không còn thực hiện các cam kết đó nữa.”

Theo Thứ trưởng Gharibabadi, tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ, do Qatar và Pakistan làm trung gian, hiện gần như rơi vào bế tắc. Ông khẳng định ưu tiên của Tehran hiện nay là bảo vệ đất nước và sẽ đáp trả kiên quyết mọi hành động mà Iran coi là gây hấn từ phía Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng tuyên bố Tehran chưa có kế hoạch nối lại đàm phán và sẽ tiếp tục tập trung vào công cuộc bảo vệ đất nước.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa hoàn tất đêm không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào Iran, tập trung vào các mục tiêu nằm ở ven biển gần Vịnh Persian và eo biển Hormuz cũng như các cơ sở hạ tầng giao thông trong đất liền.

Các vụ tấn công đã làm hư hại một nhà máy khử mặn ở miền Nam Iran, khiến 20 ngôi làng rơi vào cảnh không có nước sạch. Trong khi đó, các nước Kuwait, Bahrain, Jordan và Saudi Arabia đều đồng loạt báo động về các đợt tấn công của Iran. Ít nhất 1 nhà máy điện và 1 nhà máy khử mặn ở Kuwait đã trúng không kích của Iran. Mỹ hiện đã phát khuyến cáo hạn chế công dân nước này di chuyển tới Trung Đông.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên “đã kết thúc” sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào một tàu di chuyển qua eo biển Hormuz./.

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