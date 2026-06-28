Hơn 1.400 người thiệt mạng trong động đất tại Venezuela

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 27/6 thông báo có 1.430 người thiệt mạng và 3.238 người bị thương trong động đất kép tại nước này. Tom Fletcher, trưởng ban viện trợ của Liên Hợp Quốc, ước tính số người chết có thể tiếp tục tăng và hơn 50.000 người vẫn mất tích.

Mô hình dự báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho thấy số người chết có khả năng lên tới hàng nghìn, với xác suất rất cao vượt quá 10.000 người.

Một tòa nhà bị phá hủy trong động đất tại La Guaira, Venezuela trong ảnh chụp ngày 27/6. Ảnh: AP

Các đội cứu nạn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân sống sót trong những đống đổ nát, song hy vọng đang giảm dần. Các chuyên gia cho biết 72 giờ đầu tiên sau thảm họa thiên nhiên là khoảng thời gian quan trọng và ngắn ngủi để tìm kiếm người còn sống, sau đó công việc gần như trở thành thu hồi thi thể.

"Tình hình rất hỗn loạn, nóng bức và thiếu tổ chức", theo Craig Demeillon, một lính cứu hỏa Australia tự bay từ Mỹ tới La Guaira, Venezuela để giúp đỡ. "Tôi hy vọng sẽ tìm thấy thêm nhiều người nữa".

Một nhân viên cứu nạn El Salvador bày tỏ lo ngại "giờ có lẽ chỉ còn lại thi thể". "Nhờ Chúa phù hộ, chúng tôi có lẽ vẫn có thể tìm thấy người còn sống", người này nói.

Cơ quan LHQ phụ trách vấn đề di cư nhận định "có thể tới 6,76 triệu người bị ảnh hưởng, họ cần nơi trú ẩn khẩn cấp, nước sạch, đảm bảo vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an ninh và hàng cứu trợ thiết yếu". LHQ ước tính thiệt hại của động đất kép có thể lên tới 6,7 tỷ USD, tương đương 6% GDP của Venezuela.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết 21 quốc gia đã cử các đội tìm kiếm cứu nạn tới nước này. Trước đó, Mỹ thông báo cử đội ứng phó thảm họa gồm hơn 250 người, trong đó có ba đơn vị tìm kiếm cứu nạn chuyên trách có chó nghiệp vụ chuyên xác định nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Vị trí tâm chấn động đất ở Venezuela ngày 24/6. Đồ họa: Guardian

Trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 160 km về phía tây vào tối 24/6, tâm chấn nằm ở độ sâu 22 km. Chưa đầy một phút sau, trận thứ hai mạnh 7,5 độ xảy ra cách đó vài km với tâm chấn ở độ sâu 10 km. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Venezuela kể từ năm 1900.

Venezuela là quốc gia dễ hứng chịu động đất. Những trận động đất mạnh nhất được ghi nhận gần đây ở nước này xảy ra tại khu vực đông bắc vào năm 1997 và thủ đô Caracas hồi năm 1967, lần lượt khiến 73 người và 236 người thiệt mạng.