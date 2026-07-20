Malaysia cảnh giác trước nguy cơ siêu El Nino

Malaysia đang được khuyến nghị đẩy sớm các biện pháp ứng phó trước nguy cơ siêu El Nino có thể xuất hiện vào cuối năm nay, nhằm giảm thiểu tác động đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và môi trường.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Chủ tịch Liên minh vì một cộng đồng an toàn Malaysia, ông Lee Lam Thye, cho biết các dự báo khí tượng cho thấy hiện tượng siêu El Nino với cường độ mạnh có thể ảnh hưởng đến Malaysia trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng và người dân cần nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó để hạn chế rủi ro do nắng nóng và khô hạn kéo dài. Theo ông Lee, kinh nghiệm từ các đợt El Nino trước đây cho thấy hiện tượng này có thể làm nhiệt độ tăng cao, lượng mưa giảm, gia tăng nguy cơ cháy rừng, cháy đất than bùn và khói mù xuyên biên giới, đồng thời gây thiếu nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực và nhiều hoạt động kinh tế. Nắng nóng kéo dài cũng làm tăng nguy cơ sốc nhiệt và mất nước, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em, lao động ngoài trời và người mắc bệnh mạn tính.
Để giảm thiểu tác động, ông Lee khuyến nghị Malaysia áp dụng cách tiếp cận chủ động với sự tham gia của toàn xã hội. Trong đó, các biện pháp ưu tiên gồm sử dụng nước tiết kiệm, hạn chế thất thoát, tăng cường tích trữ nước và xây dựng phương án dự phòng cho những khu vực có nguy cơ thiếu nước. Bên cạnh đó, Malaysia cần tăng cường kiểm soát tình trạng đốt ngoài trời, phòng ngừa cháy rừng và cháy đất than bùn, đồng thời bảo đảm lực lượng ứng phó khẩn cấp luôn trong trạng thái sẵn sàng. Ngành y tế cần chủ động ban hành cảnh báo nắng nóng, hướng dẫn người dân phòng tránh các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao và thiết lập các điểm tránh nóng khi cần thiết.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Lee cho rằng cần hỗ trợ nông dân áp dụng hệ thống tưới tiêu hiệu quả, sử dụng giống cây trồng chịu hạn và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, tài chính nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, nguồn cung điện cũng cần được bảo đảm ổn định để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong các đợt nắng nóng kéo dài. Theo ông Lee, biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Vì vậy, siêu El Nino không chỉ là một hiện tượng khí hậu theo mùa mà còn là phép thử đối với năng lực thích ứng và khả năng chống chịu của Malaysia trước biến đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh việc chuẩn bị từ sớm luôn hiệu quả và ít tốn kém hơn so với khắc phục hậu quả sau khi thiên tai xảy ra.
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