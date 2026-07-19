Phí xem trước bài đăng của ông Trump có thể lên tới 100.000 USD mỗi tháng

Reuters hôm 17/7 dẫn lời các nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết ngoài mức giá 100.000 USD mỗi tháng để xem trước bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên Truth Social, tập đoàn Trump Media gần đây còn đề xuất phương án giảm xuống mức 60.000 USD mỗi tháng nếu các nhà đầu tư và doanh nghiệp Phố Wall đăng ký gói 3 năm.

Trump Media trước đó công bố nguồn cấp dữ liệu có trả phí mang tên Truth API, cho phép các ngân hàng và công ty giao dịch được quyền truy cập nhanh nhất vào bài đăng từ 10 tài khoản có ảnh hưởng nhất trên Truth Social, song chưa công bố thông tin chi tiết về giá cả.

Tổng thống Donald Trump tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York ngày 17/7. Ảnh: AP

Đây là bước đi đầu tiên của Trump Media trong cấp phép dữ liệu và mở ra nguồn doanh thu mới, song động thái đã lập tức vấp phải chỉ trích của các đảng viên Dân chủ.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden, thành viên đảng Dân chủ giữ vị trí cao nhất trong Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, cho rằng động thái này sẽ "mang lại lợi ích tài chính cho gia đình của ông Trump và làm giàu cho giới đầu tư Phố Wall".

Các bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump thường tác động đến thị trường và lợi nhuận của hàng loạt công ty giao dịch, quỹ đầu tư và tập đoàn tài chính, vốn phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ thực hiện giao dịch.

Hồi tháng 4/2025, các chỉ số chính của Phố Wall tăng mạnh sau bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social về hoãn nhiều loại thuế mới trong 90 ngày.

Nhân viên tại gian trưng bày của Truth Social ở triển lãm tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 2/7. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin, truy cập vào Truth API sẽ rất cần thiết cho các công ty có tần suất giao dịch cao, do lợi thế tốc độ chỉ vài mili giây có thể mang lại lợi nhuận hàng trăm nghìn USD.

Trump Media phải đối mặt nhiều thách thức khi phát triển mảng kinh doanh truyền thống giữa sự cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn lớn. Sản phẩm mới của doanh nghiệp này sẽ cung cấp thông tin cập nhật liên tục về các bài đăng với sức ảnh hưởng, cũng như kho lưu trữ từ năm 2022.

Trong số người được theo dõi nhiều nhất trên Truth Social có Tổng thống Trump và những người thân cận, trong đó có con trai Donald Trump Jr. và Eric Trump, cũng như những người ủng hộ nổi bật như Dan Bongino và Sean Hannity.

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