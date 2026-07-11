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Thế giới

Tổng thống Trump giải thể ban lãnh đạo Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Mỹ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

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Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấm dứt nhiệm kỳ của các thành viên còn lại trong Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử (EAC), cơ quan liên bang độc lập có nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý bầu cử trên toàn quốc, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo báo Anh The Guardian, ba thành viên còn lại của ủy ban lưỡng đảng gồm bốn người đã rời vị trí trong ngày 9/7 theo các hình thức khác nhau.

Ủy viên thuộc đảng Cộng hòa Christy McCormick được yêu cầu từ chức, trong khi hai ủy viên thuộc đảng Dân chủ nhận là Thomas Hicks và Benjamin Hovland được thư điện tử từ Văn phòng Nhân sự Tổng thống tại Nhà Trắng thông báo chấm dứt nhiệm kỳ có hiệu lực ngay lập tức.

Bức thư nêu rõ: "Thay mặt Tổng thống Donald J. Trump, tôi thông báo rằng nhiệm kỳ Ủy viên của quý vị tại Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử chấm dứt ngay lập tức. Xin cảm ơn những đóng góp của quý vị”.

Vị trí ủy viên thứ tư đã để trống từ đầu năm nay sau khi ông Donald Palmer rời EAC để gia nhập tổ chức nghiên cứu Heritage Foundation.

Đến nay, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về quyết định này.

Được thành lập theo Đạo luật Hỗ trợ Bầu cử Mỹ năm 2002 sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2000, EAC là cơ quan lưỡng đảng có chức năng hỗ trợ các bang trong công tác quản lý bầu cử. Cơ quan này phân bổ một số khoản tài trợ liên bang phục vụ an ninh bầu cử, chứng nhận các hệ thống bỏ phiếu theo tiêu chuẩn liên bang, duy trì mẫu đăng ký cử tri qua thư toàn quốc và tư vấn cho các cơ quan bầu cử cấp bang và địa phương.

Việc toàn bộ các vị trí ủy viên bị khuyết đồng nghĩa EAC hiện không đủ điều kiện để tiến hành chứng nhận hệ thống bỏ phiếu hoặc đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền thời gian qua thúc đẩy thay đổi các quy định về bỏ phiếu qua thư, đồng thời tiếp tục đặt nghi vấn về kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, trong đó ông Trump thất bại trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Theo quy định của Đạo luật Hỗ trợ Bầu cử Mỹ, tổng thống có quyền bổ nhiệm các thành viên mới thay thế các vị trí khuyết. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào chính quyền sẽ tiến hành các đề cử mới và định hướng hoạt động của EAC trong thời gian tới.

Về phần mình, Nhà Trắng cho rằng tổng thống có quyền miễn nhiệm các quan chức không còn phù hợp với mục tiêu bảo đảm an ninh bầu cử, đồng thời viện dẫn phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ mở rộng thẩm quyền của tổng thống trong việc miễn nhiệm lãnh đạo các cơ quan liên bang độc lập.

Tuy nhiên, một số học giả về luật bầu cử nhận định vẫn chưa rõ liệu phán quyết này có áp dụng đối với các cơ quan lưỡng đảng như EAC hay không, bởi Quốc hội Mỹ trước đây đã thiết kế cơ quan này với cơ cấu cân bằng giữa hai đảng nhằm bảo đảm tính độc lập.

Động thái của Nhà Trắng cũng vấp phải chỉ trích từ một số quan chức đảng Dân chủ. Thượng nghị sĩ Mark Warner cho rằng quyết định này "đáng để mọi người Mỹ quan ngại" và cần được chính quyền giải thích. Trong khi đó, bang vụ khanh Arizona Adrian Fontes nhận định việc thay đổi nhân sự vào thời điểm hiện nay có thể gây xáo trộn đối với công tác quản lý bầu cử và làm suy giảm niềm tin vào tính phi đảng phái của hệ thống bầu cử.

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