Mỹ tập kích cầu, ga đường sắt của Iran

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB hôm nay đưa tin 3 tiếng nổ vang lên quanh sân bay Iranshahr ở miền nam đất nước, ít nhất một "đầu đạn của đối phương" đã đánh trúng cơ sở này.

Theo hãng thông tấn Mehr News, ga trung chuyển đường sắt tại thành phố cảng miền nam Bandar Abbas cũng trở thành mục tiêu tấn công của Mỹ, khiến hai người bị thương.

Hai cây cầu tại tỉnh Hormozgan cũng bị nhắm đến. Hãng thông tấn IRNA cho biết các vụ tấn công đã khiến hai người thiệt mạng và 4 người bị thương. Video trên mạng xã hội cho thấy một cây cầu bị đánh sập và bốc cháy.

Đám cháy tại cây cầu bị trúng không kích ở tỉnh Hormozgan, Iran ngày 16/7. Video: X/Iran Observer

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, rạng sáng nay thông báo tiến hành đợt tập kích vào đêm thứ sáu liên tiếp nhằm "làm suy giảm năng lực quân sự của Iran", nhưng không nêu mục tiêu cụ thể.

Quân đội Iran cùng ngày thông báo mở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào trực thăng và trinh sát cơ Mỹ tại căn cứ Sakhir ở Bahrain.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho biết tên lửa đạn đạo và UAV tự sát Iran cũng tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ ở Kuwait. "Mục tiêu dường như nằm cách xa các trung tâm dân cư lớn, có thể là căn cứ không quân Ali Al Salem hoặc khu vực gần biên giới với Iraq", tài khoản này cho hay.

Video được đăng trên mạng xã hội sau đó cho thấy hai vụ nổ và những đám cháy lớn gần biên giới Kuwait - Iraq. "Đây có thể là khoảnh khắc UAV Iran tập kích một bệ phóng HIMARS của Mỹ", AMK Mapping nhận định.

Quân đội Kuwait xác nhận đang ứng phó các mối đe dọa từ "tên lửa và UAV thù địch", nhưng không nêu cụ thể.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 16/7 cáo buộc Mỹ phạm "tội ác chiến tranh" khi nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự. Theo cơ quan này, những cuộc tấn công như vậy đã "cấu thành hành động vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".

Giới chức Iran đề cập cuộc không kích rạng sáng 15/7 nhằm vào cơ sở sản xuất nước khoáng tại Dehloran, gần biên giới với Iraq, và vụ tấn công đêm 14/7 vào trung tâm điều phối giao thông hàng hải ở thành phố Chabahar, đông nam đất nước.

Bộ Ngoại giao Iran nói thêm rằng còn nhiều vụ tấn công tương tự nằm trong số "các tội ác chiến tranh mà Mỹ gây ra chỉ trong tuần qua".

Tehran khẳng định những cuộc tập kích nhằm vào các nước láng giềng là "hành động mang tính phòng vệ", cho rằng chiến dịch trả đũa "phù hợp với quyền tự vệ vốn có và hợp pháp của Iran theo luật pháp quốc tế, cũng như Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc".

Cây cầu bị hư hại sau đòn không kích nhằm vào tỉnh Hormozgan rạng sáng 16/7. Ảnh: X/Iran Observer

Tuyên bố không nhắc đến các cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz hoặc các vụ phóng tên lửa, máy bay không người lái nhằm vào khu dân cư, khách sạn, sân bay dân sự cũng như những cơ sở năng lượng và hạ tầng cấp nước trọng yếu tại nhiều quốc gia vùng Vịnh trong 6 tuần xung đột.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hồi tháng 3 cho biết binh sĩ Mỹ phải rời khỏi căn cứ đồn trú ở các nước vùng Vịnh để "ẩn nấp" bên trong khách sạn và văn phòng dân sự. Báo New York Times sau đó dẫn lời các quân nhân và quan chức Mỹ giấu tên cho biết nhiều binh sĩ tại Trung Đông phải di dời đến khách sạn và văn phòng, sau khi hàng loạt căn cứ hứng chịu thiệt hại trong đòn trả đũa của Tehran.