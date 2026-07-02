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Chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo ở phía Tây Trường Sơn

Tiến Dũng
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(Baohatinh.vn) - Tình yêu thương và trách nhiệm của những người lính biên phòng Hà Tĩnh lan tỏa qua biên giới đã giúp học sinh nghèo ở tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào) tiếp tục giấc mơ đến trường.

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Quân y Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) đến nhà động viên, nhắc nhở em Buôn Tha Vi chăm ngoan, cố gắng học tập.

Bố mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm, mẹ đau yếu, nương rẫy ít ỏi, cả gia đình thường xuyên thiếu ăn nên cách đây ba năm, em Buôn Tha Vi (16 tuổi, ở bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng. Chỉ khi được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) hỗ trợ học bổng mỗi tháng 500 nghìn Kíp (đơn vị tiền Lào) thì Buôn Tha Vi mới có thể tiếp tục giấc mơ học tập.

Em Buôn Tha Vi - lớp 11, Trường cấp II, III Nọong Ó chia sẻ: “Em luôn nghĩ rằng chỉ có con đường học hành mới giúp em vươn lên và thực hiện giấc mơ đưa gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn. Vì vậy, khi được các bố nuôi là BĐBP Việt Nam hỗ trợ tiền đi học em rất vui. Ngoài việc cố gắng học tập, hơn một năm nay em còn tranh thủ đi làm thêm để có tiền phụ giúp bố mẹ, mua sách vở và quần áo cho bản thân”.

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Em Buôn Tha Vi nhận tiền hỗ trợ hằng tháng để tiếp tục hành trình học tập.

Ở bản Na Pê, gia đình em Khền Nọi (13 tuổi, học sinh lớp 7, Trường cấp II, III Noọng Ó) thuộc diện khó khăn nhất vùng. Nhà đông anh em, bố chỉ thỉnh thoảng mới kiếm được việc làm thuê, mẹ ngồi bên khung cửi cả ngày cũng chỉ được hơn 30 nghìn Kíp (gần 40 nghìn đồng) tiền công. Thửa ruộng nhỏ trước nhà được mùa hay mất mùa đều phụ thuộc vào thời tiết. Vì vậy cuộc sống của gia đình Khền Nọi quanh năm thiếu trước, hụt sau, phải chắt chiu từng bữa ăn.

Nàng Xì Phòn (mẹ em Khền Nọi) xúc động: “Số tiền được hỗ trợ hằng tháng chiếm 1/4 tổng thu nhập của gia đình và có ý nghĩa đặc biệt đối với việc học của con gái. Nếu không có sự giúp đỡ này thì cháu phải nghỉ học ở nhà trông em. Vì vậy, chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, sẻ chia của các chú BĐBP Việt Nam và hứa sẽ luôn động viên con học tập, sau này có cơ hội thoát khỏi cuộc sống vất vả nơi bản nghèo".

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Khền Nọi là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng chăm ngoan, học giỏi nhất vùng.

Mấy ngày nay, em Nàng Tùy (ở bản Na Hạt, là học sinh lớp 9, Trường cấp II, III Noọng Ó) luôn nở nụ cười vì vừa nhận được hai tháng tiền hỗ trợ cùng sách vở từ Chương trình “Nâng bước em đến trường” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Số tiền 1 triệu Kíp không chỉ giúp em chuẩn bị hành trang cho năm học mới mà còn phần nào san sẻ gánh nặng với gia đình vốn quanh năm chật vật vì cuộc sống.

Nàng Tùy tâm sự: “Nếu không có các chú BĐBP Việt Nam giúp đỡ thì có lẽ em đã không thể đi học đến bây giờ, càng không thể học tiếp lên cấp ba. Nhìn nhiều bạn cùng trang lứa, cùng hoàn cảnh phải nghỉ học sớm, lấy chồng khi tuổi còn rất nhỏ, em càng thấy mình may mắn. Em biết ơn các bố đỡ đầu rất nhiều và sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ sự quan tâm, giúp đỡ của các bố”.

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Đói nghèo, lạc hậu khiến con đường đến trường của Nàng Tùy luôn gập ghềnh, vất vả.

Ngoài ba học sinh trên, cuối năm 2023, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo còn nhận hỗ trợ em Lỳ Xùng (14 tuổi, lớp 9, ở bản Thoọng Pẹ) và em Hom Nậm (11 tuổi, lớp 6, ở bản Na Pê) đều ở Trường cấp II, III Noọng Ó. 5 em đều thuộc những gia đình đặc biệt khó khăn ở các bản giáp biên của huyện Khăm Cợt với tỉnh Hà Tĩnh, được cộng đồng và trưởng bản trực tiếp xem xét, đề xuất giúp đỡ.

Thông qua Chương trình “Nâng bước em đến trường”, mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn Kíp/tháng (khoảng 700 nghìn đồng); đồng thời được tặng xe đạp, sách vở, quần áo và nhiều đồ dùng học tập vào đầu mỗi năm học, lễ tết. Nguồn kinh phí này được trích từ quỹ tăng gia sản xuất và tiền lương hằng tháng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

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Những món quà ý nghĩa từ những người lính biên phòng ở bên kia biên giới sẽ là động lực, niềm tin để Nàng Tùy học hành tiến bộ, hướng tới tương lai tươi sáng.

Trung tá Nguyễn Mậu Trung - Quân y Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ cho biết: “Đơn vị giao chúng tôi trực tiếp quản lý, đồng hành và hỗ trợ các em trong suốt quá trình học tập. Qua thời gian triển khai, tất cả các em đều chăm ngoan, học lực khá, có ý thức vươn lên; cả phụ huynh lẫn học sinh luôn trân trọng sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình và dành nhiều thời gian hơn để kèm cặp, động viên, giúp các em học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ”.

Thượng tá Nguyễn Đức Thiện - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chia sẻ: “Chương trình không chỉ hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa Nhân dân và tình quân dân hai bên biên giới. Đây cũng là cách để đơn vị chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”.

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Tags:

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Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

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