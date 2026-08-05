Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các địa bàn biên giới

Chiều 5/8, đoàn công tác của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc Phòng) có buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các địa bàn biên giới đất liền" (gọi tắt là Đề án 1219) tại Hà Tĩnh. Đại tá Phạm Văn Vương - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng đoàn công tác chủ trì. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đại tá Phạm Văn Vương - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì buổi làm việc.

Hà Tĩnh có tuyến biên giới dài hơn 164 km, giáp hai tỉnh Khăm Muồn và Bolikhămxay (Lào). Khu vực biên giới đất liền rộng 5.994 km², thuộc địa bàn 7 xã, dân số trên 1,62 triệu người, có 26 dân tộc cùng sinh sống. Đây là địa bàn luôn tiềm ẩn hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và sự chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng và luôn được chú trọng.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1219 ngày 18/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các địa bàn biên giới đất liền". Trong quá trình tổ chức thực hiện, LLVT tỉnh đã kế thừa tốt những kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước đó và luôn bám sát tình hình thực tế địa phương, địa bàn, đơn vị; có sự phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Đại tá Nguyễn Tất Thắng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1219 trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo đó, thực hiện Đề án 1219, LLVT Hà Tĩnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban ngành tổ chức 10.750 buổi tuyên truyền tập trung, 520 buổi tuyên truyền lưu động, 1.230 buổi lồng ghép, 280 buổi trong trường học... thu hút hơn 120.000 lượt cán bộ, học sinh và người dân tham gia. Các đơn vị thuộc LLVT tỉnh cũng đã xây dựng 425 video, phát hành 48.000 tờ gấp pháp luật, làm 950 pa nô, áp phích và cấp phát hơn 30.000 cuốn sổ tay pháp luật về biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã vận động hơn 12.000 lượt hộ gia đình ký cam kết không tiếp tay cho tội phạm; tuyên truyền cho hơn 2.500 thanh, thiếu niên về tác hại của ma túy; giúp trên 90% hộ dân khu vực biên giới nắm được những quy định cơ bản của pháp luật về biên giới; xây dựng hàng trăm "Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm"; kịp thời tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đồng bào dân tộc, biên giới.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Quang Hoàn trao đổi các vấn đề có liên quan đến công tác chỉ đạo, định hướng thực hiện Đề án 1219 và những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Việc thực hiện hiệu quả Đề án 1219 đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu vực biên giới về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân và nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ngoài phản ánh những kết quả đã đạt được, tại buổi làm việc, Bộ CHQS tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành đã thông tin, báo cáo với đoàn công tác các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án 1219 như: kỹ năng, kinh nghiệm thông tin, tuyên truyền của một số cán bộ ở cơ sở còn hạn chế; kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin tuyên truyền chưa đồng đều; kinh phí thực hiện một số nội dung của Đề án 1219 còn thiếu; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện có nhiều thời điểm chưa thật chặt chẽ.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nguyễn Văn Hiền khẳng định: Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh luôn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền và có nhiều chuyên trang, chuyên mục tốt để thông tin, tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội đến với người dân vùng biên giới.

Trước thực trạng đó, với vai trò là cơ quan thường trực trong thực hiện Đề án 1219, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, báo cáo viên đối với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền. Cùng đó, gắn hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với tuyên truyền, vận động quần chúng trên địa bàn biên giới; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để tạo sự vào cuộc đồng bộ, liên tục trong thực hiện các nhiệm vụ...

Đại tá Phạm Văn Vương - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Vương - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần vào cuộc chủ động, có cách làm hay và kết quả thực hiện Đề án 1219. Trưởng đoàn công tác của Cục Tuyên huấn tiếp thu các ý kiến, đề xuất từ buổi làm việc để báo cáo cấp trên có hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thời gian tới, Đại tá Phạm Văn Vương yêu cầu, Hà Tĩnh phải thực hiện Đề án 1219 đạt kết quả cao hơn; trong đó, Bộ CHQS tỉnh phát huy tốt vai trò, chức năng của cơ quan thường trực trong quá trình tổ chức thực hiện. Cùng đó, tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch để bố trí nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách và tăng cường huy động nguồn xã hội hóa; các cấp, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện các phần việc theo vai trò, chức năng và có sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh trong quá trình thực hiện.