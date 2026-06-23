80 năm xây đắp thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên quê hương Hà Tĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 của Bộ Công an.

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng an ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ dũng cảm chiến đấu, đập tan nhiều tổ chức phản động có âm mưu, hoạt động chống phá chính quyền cách mạng. Đồng thời, làm tốt công tác bảo mật, phòng gian, cùng chi viện sức người, sức của cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần cùng quân và dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi.

Thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng an ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, chống địch dụ dỗ, cưỡng bức đồng bào di cư vào Nam, khoanh vùng trấn phản; phối hợp với quân đội giải quyết nạn phỉ, điều tra bóc gỡ mạng lưới gián điệp cài lại...; bắt và tiêu diệt nhiều toán biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường biển, vùng núi ở biên giới Việt - Lào.

Dùng phương tiện của địch để đánh địch trong Chuyên án K50 nổi tiếng của lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh (từ tháng 2/1967 – 4/1971). Ảnh tư liệu.

Trong đó, có nhiều tên sừng sỏ của cơ quan tình báo nước ngoài, như vụ: Đổng Choác ở Cẩm Xuyên, bắt toán gián điệp biệt kích Lê Khoái ở Khe Lũy, Kỳ Anh. Đặc biệt, ngày 25/1/1967, lực lượng an ninh phối hợp với Công an nhân dân vũ trang Đồn 93 và quần chúng nhân dân bắt gọn 11 tên trong toán gián điệp mang tên Hadley do Lê Văn Ngung (SN 1945, quê Đan Phượng, Hà Đông; nay thuộc Hà Nội) làm toán trưởng nhảy dù xuống địa bàn xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn (cũ) để từ đó hình thành Chuyên án K50 - chuyên án đặc biệt của Công an Hà Tĩnh trong những năm đánh Mỹ, thực hiện “trò chơi” nghiệp vụ: dùng biệt kích Mỹ – ngụy đánh Mỹ – ngụy kéo dài suốt 4 năm 2 tháng)...

Hưởng ứng phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của lực lượng an ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tình nguyện đi vào chiến trường, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh.

Thời kỳ đất nước thống nhất, lực lượng an ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Năm 1976, hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được sáp nhập, lực lượng an ninh Công an Nghệ Tĩnh tiếp tục lập thêm nhiều chiến công xuất sắc, giữ bình yên cuộc sống.

Năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập, lực lượng an ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng sức, đồng lòng, chủ động giải quyết tốt các mâu thuẫn, các điểm nóng phát sinh trên địa bàn như: Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh cũ), Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên cũ), Minh Lộc, Thanh Lộc (huyện Can Lộc cũ). Đấu tranh làm tan rã tổ chức tà đạo “chân không” do Lưu Văn Ty ở phường Thạch Trung, TP Hà Tĩnh (cũ) cầm đầu.

Lực lượng an ninh phối hợp với các đơn vị triển khai phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự Lễ khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt (tháng 4/2025).

Bước vào thời kỳ hội nhập, Hà Tĩnh tập trung thu hút đầu tư, triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm tầm cỡ quốc gia, khu vực; xây dựng các khu kinh tế, trọng điểm là Khu kinh tế Vũng Áng. Quá trình đó cũng đặt ra nhiều vấn đề phức tạp về ANTT, đặc biệt là sau sự cố môi trường biển năm 2016. Trước tình hình đó, lực lượng an ninh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia.

Đặc biệt, lực lượng đã xác lập chuyên án, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với đối tượng N.V.H. (xã Kỳ Khang), thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân”. Đây là chuyên án đầu tiên đấu tranh với đối tượng phản động kể từ khi tỉnh Hà Tĩnh được tái lập. Đồng thời, lực lượng an ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng như: T.T.X., N.Đ.H., C.M.S., T.M.T... góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Toàn lực lượng đã tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu; chủ động phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm quy chế biên giới và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng trong đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Công tác bảo đảm an ninh nội địa, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng tiếp tục được tăng cường, giữ vững chủ quyền số quốc gia trong thời kỳ chuyển đổi số.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia năm 2025.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng an ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh đóng vai trò nòng cốt trong việc chủ động tham mưu công tác bảo đảm ANTT cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối 14 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn; khởi tố, điều tra 24 vụ/65 bị can.

Đặc biệt, lực lượng liên tiếp phá 3 chuyên án liên quan tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn (thu giữ gần 90 khẩu súng; 10.000 linh kiện liên quan súng PCP; 88 kg đạn chì); phá vụ án lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô lớn (với hơn 1.000 đại lý, tổng số tiền giao dịch hơn 2.200 tỷ đồng), bắt giữ 27 đối tượng, khởi tố 17 bị can, được Bộ trưởng Bộ Công an gửi 2 thư khen, 2 quyết định thưởng nóng.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng (thứ 2 từ phải sang) - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tang vật bị thu giữ trong chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh (tháng 5/2026).

80 năm qua, lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh đã được các cấp tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, tập thể Phòng An ninh nội địa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 3 cá nhân được tặng Huân chương Quân công; 12 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 12 lượt cá nhân được tặng Huân chương Kháng chiến; 3 lượt tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các bộ, ngành, địa phương.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng 25 cán bộ an ninh tiêu biểu được tôn vinh nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Tĩnh, thời gian tới, lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng và Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; triển khai đồng bộ phương châm “An ninh chủ động”, “An ninh kiến tạo”. Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở; quản lý hiệu quả các nguy cơ, rủi ro về an ninh; góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Hai là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các mặt công tác; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm trên không gian mạng.

Ba là, nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng, các cấp, ngành; xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Bốn là, tập trung xây dựng lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” gồm: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và “Ba tốt” gồm: “ANTT tốt nhất - Góp phần phát triển đất nước tốt nhất - Phục vụ Nhân dân tốt nhất”.

Với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh Công an Hà Tĩnh hôm nay nguyện đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.