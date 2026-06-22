Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Công an Hà Tĩnh tuyên dương 25 cán bộ an ninh tiêu biểu

Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ tuyên dương 25 cán bộ an ninh tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

bqbht_br_aimg-9563.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 22/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tuyên dương cán bộ an ninh tiêu biểu.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

bqbht_br_aimg-9581.jpg
Đại biểu xem phóng sự tài liệu “Những bông hoa lặng thầm”.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Nhân dân không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với sự phát triển của lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam, lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh luôn giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an Hà Tĩnh.

bqbht_br_aimg-9726.jpg
Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới và mỗi bước tiến của quê hương luôn cần một nền tảng vững chắc về an ninh. Vì vậy, mỗi cán bộ an ninh hôm nay không chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của ngành mà đang góp phần viết tiếp tương lai của tỉnh nhà.

Đối với những cán bộ được tôn vinh, đây không phải là điểm dừng của hành trình phấn đấu mà là lời nhắc nhở phía trước vẫn còn những nhiệm vụ lớn lao hơn đang chờ đợi.

Đại diện lãnh đạo Công an Hà Tĩnh mong muốn những tấm gương được vinh danh sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và tình yêu nghề, niềm tự hào về lực lượng An ninh Nhân dân; tiếp tục là nguồn cảm hứng để mỗi cán bộ, chiến sĩ an ninh Công an Hà Tĩnh không ngừng phấn đấu, tiếp nối truyền thống 80 năm bằng những khát vọng mới, chiến công mới.

bqbht_br_aimg-9685.jpg
Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh vinh danh các cá nhân tiêu biểu.
bqbht_br_aimg-9690.jpg
Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã tuyên dương 25 cán bộ an ninh tiêu biểu.
bqbht_br_aimg-9704.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ được vinh danh.
bqbht_br_aimg-9585.jpg
Chương trình tọa đàm có chủ đề “80 năm truyền thống vẻ vang - Tiếp bước dưới lá cờ An ninh Nhân dân”.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “80 năm truyền thống vẻ vang - Tiếp bước dưới lá cờ An ninh Nhân dân”.

Tham gia tọa đàm có đại biểu đại diện cho các thế hệ cán bộ an ninh, các lĩnh vực công tác và hậu phương của người chiến sĩ công an. Những câu chuyện, chia sẻ chân thực đã góp phần làm rõ hơn những hy sinh thầm lặng, những đóng góp của lực lượng an ninh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

bqbht_br_aimg-9712.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi viết “80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân”.

Dịp này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao giải Cuộc thi viết “80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân”. Sau hơn 3 tháng phát động trong toàn lực lượng, Công an tỉnh đã nhận được trên 250 bài dự thi với nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về nội dung và hình thức.

Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh Nhân dân, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tin liên quan

Tags:

#Công an Hà Tĩnh #cán bộ an ninh #truyền thống lực lượng #an ninh quốc gia #chiến công #truyền thống vẻ vang #tuyên dương

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và phục vụ tốt các đợt diễn tập sắp tới.
Tôi là công an xã – người giữ bình yên từ cơ sở

Tôi là công an xã

Hơn 16 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - cán bộ Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Các chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuyên thệ dưới cờ, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.
Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!