Công an Hà Tĩnh tuyên dương 25 cán bộ an ninh tiêu biểu

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 22/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tuyên dương cán bộ an ninh tiêu biểu. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Đại biểu xem phóng sự tài liệu “Những bông hoa lặng thầm”.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Nhân dân không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với sự phát triển của lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam, lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh luôn giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới và mỗi bước tiến của quê hương luôn cần một nền tảng vững chắc về an ninh. Vì vậy, mỗi cán bộ an ninh hôm nay không chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của ngành mà đang góp phần viết tiếp tương lai của tỉnh nhà.

Đối với những cán bộ được tôn vinh, đây không phải là điểm dừng của hành trình phấn đấu mà là lời nhắc nhở phía trước vẫn còn những nhiệm vụ lớn lao hơn đang chờ đợi.

Đại diện lãnh đạo Công an Hà Tĩnh mong muốn những tấm gương được vinh danh sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và tình yêu nghề, niềm tự hào về lực lượng An ninh Nhân dân; tiếp tục là nguồn cảm hứng để mỗi cán bộ, chiến sĩ an ninh Công an Hà Tĩnh không ngừng phấn đấu, tiếp nối truyền thống 80 năm bằng những khát vọng mới, chiến công mới.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh vinh danh các cá nhân tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã tuyên dương 25 cán bộ an ninh tiêu biểu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ được vinh danh.

Chương trình tọa đàm có chủ đề “80 năm truyền thống vẻ vang - Tiếp bước dưới lá cờ An ninh Nhân dân”.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “80 năm truyền thống vẻ vang - Tiếp bước dưới lá cờ An ninh Nhân dân”.

Tham gia tọa đàm có đại biểu đại diện cho các thế hệ cán bộ an ninh, các lĩnh vực công tác và hậu phương của người chiến sĩ công an. Những câu chuyện, chia sẻ chân thực đã góp phần làm rõ hơn những hy sinh thầm lặng, những đóng góp của lực lượng an ninh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi viết “80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân”.

Dịp này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao giải Cuộc thi viết “80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân”. Sau hơn 3 tháng phát động trong toàn lực lượng, Công an tỉnh đã nhận được trên 250 bài dự thi với nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về nội dung và hình thức.

Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh Nhân dân, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.