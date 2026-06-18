Dấu ấn 80 năm lực lượng An ninh nhân dân qua những tư liệu, hiện vật lịch sử

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 18/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai trương trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự buổi lễ.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã viết nên những trang sử vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và giữ vững an ninh quốc gia.

Với hơn 500 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, không gian trưng bày nhằm tái hiện những dấu mốc lịch sử, những chiến công tiêu biểu trong chặng đường vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân nói chung và lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh nói riêng.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai trương trưng bày.

​Phát biểu khai trương trưng bày, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, buổi trưng bày không chỉ đơn thuần giới thiệu hình ảnh, tư liệu mà còn là hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc, là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến tuổi trẻ, trí tuệ và xương máu cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Thông qua các tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày, lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu cử hành nghi thức khai trương trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham quan trưng bày.

Không gian trưng bày còn góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống, tinh thần tận trung với Đảng, tận hiếu với dân của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân Hà Tĩnh.

Hơn 500 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày.