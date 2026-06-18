Dấu ấn 80 năm lực lượng An ninh nhân dân qua những tư liệu, hiện vật lịch sử

(Baohatinh.vn) - Triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật do Công an Hà Tĩnh tổ chức tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.
Sáng 18/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai trương trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).
Các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự buổi lễ.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã viết nên những trang sử vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và giữ vững an ninh quốc gia.
Với hơn 500 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, không gian trưng bày nhằm tái hiện những dấu mốc lịch sử, những chiến công tiêu biểu trong chặng đường vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân nói chung và lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh nói riêng.
Phát biểu khai trương trưng bày, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, buổi trưng bày không chỉ đơn thuần giới thiệu hình ảnh, tư liệu mà còn là hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc, là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến tuổi trẻ, trí tuệ và xương máu cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.
Thông qua các tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày, lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.
Không gian trưng bày còn góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống, tinh thần tận trung với Đảng, tận hiếu với dân của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân Hà Tĩnh.
Hơn 500 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày.
Không gian trưng bày nhằm tái hiện những dấu mốc lịch sử, những chiến công tiêu biểu của lực lượng An ninh nhân dân.
Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN được Hà Tĩnh chú trọng triển khai nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.
Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm, tạo điều kiện để Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.