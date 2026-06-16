Cán bộ an ninh góp phần "hạ nhiệt" các địa bàn "nóng"

​Bắt đầu từ tháng 4/2022, dự án xây dựng Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối có tổng mức hơn 394,5 tỷ đồng do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư được triển khai tại Hà Tĩnh. Dự án gồm 1 TBA 220kV với diện tích 3,3 ha trên địa bàn Xóm Trại (phường Vũng Áng) và tuyến đường dây đấu nối dài 13,42 km đi qua địa bàn 2 phường: Vũng Áng, Sông Trí.

Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) họp bàn triển khai nhiệm vụ.

Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai, dự án vẫn gặp khó khăn do một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Hộ ông N.Đ.T. (TDP Tây Yên, phường Vũng Áng) có 1.269 m² đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án. Dù được cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều lần tuyên truyền, vận động, ông T. vẫn đề nghị nâng mức bồi thường, hỗ trợ.

Xác định đây là vấn đề phức tạp, nếu không khôn khéo trong giải quyết, xử lý sẽ tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) đã thành lập tổ công tác, trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ người dân chưa đồng thuận để tuyên truyền, vận động. Với vai trò Phó Đội trưởng Đội An ninh các vấn đề xã hội khác (Phòng An ninh nội địa), trực tiếp phụ trách địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, Thiếu tá Trương Quang Bình đã cùng đồng đội triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an; thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình để kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp.

“Quan trọng nhất là phải hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con. Chúng tôi thường xuyên xuống tổ dân phố, đến từng hộ gia đình để lắng nghe dân nói và nói cho dân hiểu. "Mưa dầm thấm lâu", sự kiên trì của lực lượng công an dần tháo gỡ khúc mắc của người dân. Sau nhiều lần tiếp xúc, làm việc, kết quả, ông T. đã chấp thuận bàn giao mặt bằng thi công" - Thiếu tá Bình nhớ lại.

﻿ ﻿ Thiếu tá Trương Quang Bình trao đổi với cấp trên về quá trình xử lý các vụ việc nhằm đảm bảo ANTT cho quá trình thi công các dự án.

Một vụ việc khác ghi dấu ấn đậm nét của Thiếu tá Bình là quá trình thi công dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa đoạn qua phường Vũng Áng (năm 2025). Gia đình ông N.N.N. (TDP Tây Yên, phường Vũng Áng) bị thu hồi 498 m2 đất nông nghiệp nhưng ông không đồng thuận bàn giao mặt bằng vì cho rằng giá bồi thường thấp. Để giải quyết trường hợp này, Thiếu tá Bình thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các quy định mới về đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ bồi thường… từ đó, đưa ra dẫn chứng chặt chẽ, thuyết phục, đảm bảo hài hòa giữa "lý" và "tình”. Từ việc hiểu rõ quy định của pháp luật, ông N. đã chuyển biến tích cực và đồng thuận với chủ trương chung.

Được biết, đến nay có tất cả 23 hộ dân tại TDP Tây Yên kiến nghị về chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đường từ quốc lộ 12 đi Khu liên hợp gang thép Formosa đoạn qua phường Vũng Áng đã đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Thiếu tá Trương Quang Bình tuyên truyền, vận động người dân thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua phường Thành Sen.

Trong thời gian từ năm 2022 - 2026, Thiếu tá Bình cùng các cán bộ Đội An ninh các vấn đề xã hội khác đã tham mưu giải quyết ổn định 31/43 vụ việc khiếu kiện phức tạp. Anh thường ví von, những người làm công tác an ninh xã hội là nghề "làm dâu trăm họ". Có những thời điểm địa bàn phát sinh vụ việc phức tạp, anh cùng đồng đội gần như ăn ngủ tại cơ sở. Sau nhiều cuộc họp với chính quyền địa phương, tổ công tác lại tiếp tục đến từng gia đình để gặp gỡ, vận động, tìm tiếng nói chung. Đối với Thiếu tá Bình, giải quyết khiếu kiện không đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ nghiệp vụ mà còn là quá trình xây dựng niềm tin trong Nhân dân; bởi chỉ khi người dân hiểu, đồng thuận thì những vấn đề phát sinh mới thực sự được giải quyết bền vững.

Ông Lê Văn Tình (phường Thành Sen) - người từng được Thiếu tá Bình tuyên truyền, vận động liên quan tới công tác GPMB bộc bạch: "Xuất phát từ suy nghĩ quyền lợi gia đình chưa được đảm bảo nên ban đầu, tôi chưa thực sự đồng thuận. Vì vậy, Thiếu tá Bình cùng các cán bộ công an đã nhiều lần đến tận nhà, kiên trì giải thích chủ trương, chính sách của Nhà nước; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Chính sự chân thành, trách nhiệm đó đã khiến tôi hiểu và tự nguyện chấp hành".

Với Thiếu tá Bình, trong quá trình vận động, thuyết phục; quan trọng nhất, phải hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng an ninh nội địa cũng kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật. Thiếu tá Trương Quang Bình cùng đồng đội đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa và tham mưu xử lý, khởi tố một số đối tượng có hành vi lợi dụng khiếu kiện gây mất an ninh trật tự; góp phần răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Đại úy Nguyễn Chí Huấn - cán bộ Phòng An ninh nội địa chia sẻ: “Chiếc xe ô tô của đơn vị nhiều khi trở thành "văn phòng lưu động” bởi luôn có sẵn tài liệu, hồ sơ, các văn bản pháp luật liên quan để khi cần, Thiếu tá Bình cùng các anh em có thể trực tiếp giải thích, đối thoại với người dân. Đối với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, anh thường chủ động tranh thủ thời gian đến thăm hỏi, động viên để tạo sự gần gũi, tin tưởng. Điều chúng tôi học được ở anh không chỉ là kinh nghiệm nghiệp vụ mà còn là tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công việc. Chính sự chân thành ấy đã giúp nhiều vụ việc được giải quyết ổn thỏa”.

Thiếu tá Trương Quang Bình (người thứ 3 từ trái qua) nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh nội địa về thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa.

Thượng tá Nguyễn Đình Sáng - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) đánh giá: "Thiếu tá Trương Quang Bình là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tụy với công việc. Điều đáng ghi nhận ở đồng chí là sự sâu sát, quyết liệt nhưng luôn mềm dẻo, linh hoạt trong quá trình xử lý công việc. Với đặc thù công tác giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, đồng chí đã phát huy tốt vai trò của người chỉ huy cấp đội, chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết các vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở”.