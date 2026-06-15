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Bắt 8 đối tượng trong đường dây sản xuất vũ khí quy mô lớn

Bùi Hải - Thu Cúc
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(Baohatinh.vn) - Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn do các đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, An Giang cầm đầu.

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Nguyễn Chí Thanh (áo đen) - một trong những mắt xích chủ chốt, chuyên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại quy C1, C2, C3 và quy Factor – linh kiện đặc biệt quan trọng để cấu thành súng PCP.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một số tài khoản Facebook, Youtube, TikTok như: "Chuyên Quy Factor", "Phattai68", "Thichbemdao"... thường xuyên đăng tải nội dung mua bán, quảng cáo, hướng dẫn chế tạo các loại linh kiện vũ khí, nên đã lập chuyên án để đấu tranh.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, đấu tranh triệt xóa đường dây này.

Quá trình xác minh cho thấy, đối tượng chủ yếu liên lạc qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi nơi ở, kho chứa hàng, lấy danh nghĩa các cơ sở cơ khí gia dụng để che giấu hoạt động chế tạo vũ khí.

Điều đáng lo ngại hơn, qua đánh giá tài liệu nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định các đối tượng đã hoạt động trong thời gian dài, liên quan nhiều địa bàn khác nhau và có khả năng sử dụng súng tự chế chống trả nếu bị phát hiện.

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Linh kiện thu giữ tại nhà đối tượng Nguyễn Chí Thanh.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi của các đối tượng, ngày 22/5/2026, Ban Chuyên án quyết định phá án.

45 cán bộ, chiến sĩ được chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh, An Giang và Vĩnh Long.

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Đối tượng Nguyễn Ngọc Việt cùng tang vật bị thu giữ

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm: Nguyễn Chí Thanh (SN 1995, trú xã Bình An, tỉnh An Giang) - một trong những mắt xích chủ chốt, chuyên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại quy C1, C2, C3 và quy Factor – linh kiện đặc biệt quan trọng để cấu thành súng PCP; Nguyễn Ngọc Việt (SN 1983, quê ở An Giang, tạm trú tại phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh); Võ Thành Tài (SN 1994, trú xã Bàu Lâm, TP Hồ Chí Minh); Trần Văn Tý (SN 1989, trú xã An Minh, tỉnh An Giang); Hoàng Quốc Trúc Quỳnh (SN 1996, trú phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh);

Nguyễn Quang Duy (SN 1990, trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang); Tăng Văn Tuấn Tài (SN 1991) và Hồ Quốc Toàn (SN 1985), cùng trú xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, Ban Chuyên án cũng triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi của hàng chục đối tượng có liên quan.

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Đối tượng Tăng Văn Tuấn Tài bị bắt khi đang dập đạn chì.

Cùng thời điểm đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi ở, nơi lưu trú của các đối tượng, qua đó thu giữ 8 khẩu súng hơi nén PCP hoàn thiện, 184 bộ linh kiện lắp ráp súng, 3 bộ khuôn dập sản xuất đạn, khoảng 38.500 viên đạn chì, hơn 10.000 linh kiện các loại phục vụ chế tạo súng...

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Võ Thành Tài (áo trắng) - Giám đốc Công ty cơ khí CNC MASTER TECH cùng tang vật bị thu giữ.

Điều đáng nói, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã giao dịch hàng chục nghìn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa bàn trên cả nước, thậm chí bán cho cả đối tượng ở nước ngoài. Nếu không bị phát hiện, số lượng lớn linh kiện này có thể tiếp tục được lắp ráp thành những khẩu súng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng nói trên về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" theo Điều 304 Bộ luật Hình sự, để điều tra theo quy định của pháp luật.

Video: Công an Hà Tĩnh phá đường dây sản xuất, buôn bán vũ khí

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Tags:

#Sản xuất chế tạo trái phép vũ khi quân dụng #Công an Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Phòng chống tội phạm

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