Đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Công an xã Mai Phụ kiểm tra tủ đựng đề thi tại điểm thi Trường THPT Mai Thúc Loan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11-12/6. Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh có 18.600 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 35 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng. Đến nay, công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông phục vụ kỳ thi quan trọng này được lực lượng chức năng tập trung triển khai đồng bộ.

Trên địa bàn xã Mai Phụ có 2 điểm thi gồm: Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (461 thí sinh dự thi) và Trường THPT Mai Thúc Loan (643 thí sinh dự thi). Để đảm bảo ANTT, ATGT trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, Công an xã Mai Phụ đã xây dựng kế hoạch huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của 34 thôn trên địa bàn.

Công an xã Thạch Hà họp triển khai công tác bảo vệ, đảm bảo ANTT, ATGT cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Công an xã đã tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông ở khu vực thi. Trong đó, những nơi có nguy cơ ùn tắc giao thông như điểm giao cắt giữa đường đến Trường THPT Mai Thúc Loan và chợ Phủ, khu vực trước cổng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi..., đơn vị đã cử tổ cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của các thôn Thanh Tân, Hồng Lạc, Bắc Sơn để bố trí điểm chốt, phân luồng giao thông.

Thiếu tá Lê Ngọc Thông - Phó Trưởng Công an xã Mai Phụ cho biết: “Đơn vị đã hoàn tất việc đánh giá toàn diện các điều kiện bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, PCCC và cứu nạn, cứu hộ; hoàn thiện các phương án bảo vệ phù hợp tại các điểm thi. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, yêu cầu 9 cơ sở photocopy, 3 cơ sở lưu trú, hơn 20 nhà hàng, quán ăn trên địa bàn ký cam kết về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động photocopy, in sao tài liệu, tuân thủ các quy định về PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết công khai giá dịch vụ theo quy định...”.

Công an phường Thành Sen kiểm tra các thiết bị phục vụ kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) - nơi có đông thí sinh dự thi (895 em), công tác phân luồng, tránh ùn tắc giao thông là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, cùng với việc huy động 20 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an phường Thành Sen phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) xây dựng kế hoạch, phương án phân luồng giao thông, nhất là ở khu vực trước cổng trường.

“Chúng tôi đã phối hợp với hội đồng thi, tiến hành khảo sát các điều kiện đảm bảo tại khu vực thi; kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC; kiểm tra, yêu cầu các cơ sở photocopy trên địa bàn ký cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nhất là trong việc không in ấn, sao chụp, tán phát tài liệu, bài thi, đề thi, đáp án liên quan đến kỳ thi thuộc danh mục bí mật nhà nước trong quá trình tổ chức thi. Đồng thời, phân công lực lượng thường trực, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ khu vực thi; chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật... góp phần tạo môi trường thi cử nghiêm túc, đúng quy chế để các em học sinh yên tâm làm bài và đạt kết quả tốt nhất”, Thiếu tá Nguyễn Việt Đức - Tổ phó Tổ An ninh (Công an phường Thành Sen) cho hay.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phú - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) thông tin: “Công an tỉnh đã huy động gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, công an các xã, phường đã chủ động phối hợp và tham mưu với ban chỉ đạo thi các cấp rà soát, nắm chắc tình hình, xây dựng phương án bảo vệ phù hợp. Đặc biệt, trước nguy cơ gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Công an tỉnh tăng cường các biện pháp kỹ thuật để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận, bảo đảm môi trường thi cử công bằng, minh bạch”.