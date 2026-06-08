Hà Tĩnh thiết lập "lá chắn" phòng, chống gian lận trong kỳ thi THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Trong bối cảnh các thiết bị ngụy trang siêu nhỏ ngày càng tinh vi, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, nguy cơ gian lận thi cử ngày càng khó lường. Trước thực tế đó, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã và đang siết chặt kỷ cương, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt với quyết tâm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thực sự công bằng với mọi thí sinh.

Giáo viên Trường THPT Kỳ Anh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế thi cho học sinh.

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Ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: "Quan điểm của ngành là phòng ngừa từ xa, để học sinh không cố ý hoặc vô tình vi phạm. Thí sinh phải nhận biết được các loại thiết bị công nghệ cao và hiểu rõ hậu quả khi mang vào phòng thi. Sở đã chỉ đạo các trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy chế thi. Các trường phải rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ khu vực tổ chức thi. Riêng những điểm có nguy cơ cao, cần xây dựng phương án phân luồng thí sinh hợp lý ngay từ vòng ngoài, chủ động trang bị máy quét an ninh cầm tay để kiểm soát thiết bị điện tử trước khi thí sinh bước vào phòng thi".

Từ sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, các nhà trường đã chủ động và tích cực vào cuộc với nhiều biện pháp chuẩn bị toàn diện, trong đó tập trung vào những khâu then chốt nhất để phòng, chống gian lận thi cử hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ thi, bảo đảm mỗi cán bộ, giáo viên khi bước vào phòng thi đều nắm vững quy chế, thành thạo các tình huống xử lý và đủ bản lĩnh để thực thi nhiệm vụ một cách công tâm, đúng quy định. Cùng đó, lực lượng công an cũng đã phối hợp để hướng dẫn thầy cô kỹ năng nhận diện các thiết bị ngụy trang tinh vi như: tai nghe hạt đậu, mắt kính thông minh, bút định vị hay các thiết bị truyền phát tín hiệu bí mật.

Cô Nguyễn Thị Hoa Lê - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A7 Trường THPT Kỳ Anh tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THPT Kỳ Anh – nơi tập trung đông thí sinh nhất tỉnh với 907 em đăng ký dự thi, công tác phòng chống gian lận cũng được quán triệt nghiêm túc, chu đáo từ sớm.

Cô Nguyễn Thị Hoa Lê - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A7 cho biết: "Song song với việc hỗ trợ ôn tập kiến thức, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức thi cử cho học sinh. Nhà trường đã tổ chức để 100% học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm quy chế thi, niêm yết công khai các quy định tại điểm thi để các em nắm rõ trách nhiệm của mình. Hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội cũng được huy động tối đa nhằm lan tỏa thông tin rộng rãi, không chỉ đến học sinh mà còn đến các bậc phụ huynh - những người đồng hành không thể thiếu trong hành trình chuẩn bị thi của con em".

Từ sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường đã tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ, nhận thức của các em học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của một kỳ thi nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế.

Em Trần Diệu Thuý – học sinh lớp 12D3, Trường THPT Phan Đình Phùng bày tỏ: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT là dấu mốc rất quan trọng đối với chúng em vì kết quả thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa là căn cứ đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Việc thực hiện nghiêm quy chế thi và tăng cường phòng, chống gian lận giúp chúng em yên tâm hơn, bởi mọi thí sinh đều có cơ hội cạnh tranh công bằng bằng chính năng lực của mình. Em hy vọng kỳ thi sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt".

Cán bộ, giáo viên tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị trước kỳ thi.

Chia sẻ của Diệu Thuý cũng là tâm tư chung của nhiều thí sinh. Thay vì cảm thấy áp lực trước những biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ, các em xem đó là động lực để ôn tập. Chính công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo cho kỳ thi đã thôi thúc các em chủ động hơn, tự tin hơn trên con đường chinh phục ước mơ bằng năng lực thực sự của chính mình.

Song song với việc nâng cao ý thức, công tác kiểm tra thực tế tại các điểm thi cũng được siết chặt một cách toàn diện. Các trường THPT có đặt điểm thi cũng đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ khu vực tổ chức thi – từ phòng thi, phòng chờ, nhà vệ sinh đến phòng y tế... nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi cất giấu điện thoại hay thiết bị công nghệ cao.

Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn hướng dẫn học sinh ký cam kết.

Cô Nguyễn Thị Thu Hoà – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: "Nhà trường đã đặt mua 7 máy quét an ninh chuyên dụng để rà soát thiết bị điện tử, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh niên tình nguyện và công an địa phương trong công tác triển khai kế hoạch phân luồng, kiểm soát thí sinh trước khi vào khu vực thi. Đây là giải pháp kỹ thuật quan trọng, giúp chúng tôi chủ động kiểm soát ngay từ vòng ngoài, hạn chế tối đa nguy cơ gian lận thi cử".

Với sự chủ động, quyết liệt của ngành giáo dục và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan, Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong ngày 11 và 12/6. Những nỗ lực đó không chỉ nhằm ngăn chặn gian lận, mà còn hướng đến một mục tiêu cao hơn, đó là kiến tạo một kỳ thi thực sự công bằng, minh bạch và đúng thực chất - nơi mỗi thí sinh được trao cơ hội bình đẳng để chứng minh năng lực bằng chính tri thức và nỗ lực của mình.