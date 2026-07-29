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Kinh tế

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Cộng hòa Áo và khu vực Trung - Đông Âu

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam kết nối các tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Tĩnh và hỗ trợ địa phương đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành khai thác, chế biến thép.

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Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều 29/7, đoàn công tác của Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (CEEC) do ngài Philipp Agathonos - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh để khảo sát về các lĩnh vực hợp tác, đầu tư.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với đoàn. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế nổi bật của tỉnh và định hướng phát triển, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực luyện kim, công nghiệp chế biến - chế tạo, năng lượng, logistics, hạ tầng số...

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hà Tĩnh trong quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư; giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp của Áo và các nước Trung, Đông Âu đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại địa phương trên nhiều lĩnh vực như: văn hóa, khoa học kỹ thuật, thương mại và xúc tiến các dự án đầu tư; tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh và Vùng Trnava (Slovakia)…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phía Đại sứ quán và Hiệp hội quan tâm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành khai thác, chế biến thép thông qua các chương trình hợp tác với trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu và đầu tư vào KKT Vũng Áng cũng như các khu vực tiềm năng của tỉnh.

Thông tin về việc Hà Tĩnh vừa ký kết hợp tác với đối tác xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại KKT Vũng Áng, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đại sứ quán và Hiệp hội kết nối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng số, công nghệ số đến nghiên cứu hợp tác và đầu tư tại Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Hà Tĩnh sẵn sàng đón tiếp các tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu hợp tác và luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Philipp Agathonos - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua.

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Ngài Philipp Agathonos - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ngài Philipp Agathonos khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của Hà Tĩnh tới cộng đồng doanh nghiệp Áo và các nước Trung, Đông Âu; hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư vào tỉnh trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Đại sứ cũng cho biết, Áo sẵn sàng cung cấp các giải pháp hỗ trợ Hà Tĩnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Thông tin về những lĩnh vực Áo đang quan tâm, ngài Philipp Agathonos nhấn mạnh các giải pháp xử lý chất thải, công nghệ xanh, chuyển đổi năng lượng, an ninh hạ tầng...

Đại sứ bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh với các đối tác Áo và khu vực Trung, Đông Âu ngày càng thiết thực, hiệu quả.

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Ông Florian Beranek - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận về tiềm năng và các điều kiện để tăng cường hợp tác trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực như lao động, giáo dục - đào tạo, xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu Nhân dân; đặc biệt là những vấn đề liên quan đến xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp, sử dụng nguyên liệu gỗ dăm trong phát triển công nghiệp…

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Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành chụp hình lưu niệm.

Trước đó, vào sáng nay, đoàn công tác của Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam đã đến tham quan, tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt và Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng).

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Đoàn tham quan tại Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt.

Tình hình hợp tác giữa Hà Tĩnh với các đối tác Áo và khu vực Trung - Đông Âu:

Hiện nay, Hà Tĩnh không có dự án FDI của Áo. Trước đó, có 1 dự án của Công ty CP Hợp tác kinh tế Việt - Séc nhưng đã chấm dứt hoạt động.

Năm 2023, đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu lần thứ 12 tại Budapest (Hungary), quảng bá môi trường đầu tư và kết nối doanh nghiệp khu vực.

Tháng 11/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh ký Thỏa thuận hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa với Chính quyền Vùng Trnava (Slovakia), tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác với khu vực Trung - Đông Âu.

Giai đoạn 2020 - tháng 4/2024, có 286 lao động Hà Tĩnh sang Ba Lan làm việc; cộng đồng người Hà Tĩnh tại Ba Lan và doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary tiếp tục là cầu nối hợp tác, giao lưu và kết nối đầu tư.

Năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp nhận 70.000 USD viện trợ phi chính phủ từ Hiệp hội Đầu tư và Xuất khẩu Séc - Việt để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho phụ nữ nghèo tại các huyện cũ gồm: Lộc Hà, Thạch Hà và Kỳ Anh.

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