Hà Tĩnh thu hút đầu tư: Khởi đầu ấn tượng, kỳ vọng bứt phá

KKT Vũng Áng tiếp tục "đón sóng" đầu tư

Điểm nhấn nổi bật trong làn sóng đầu tư của Hà Tĩnh chính là Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng – nơi đang thu hút nhiều dự án công nghệ cao, từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh. Từ đầu năm lại nay, Tập đoàn Vingroup góp mặt 2 dự án lớn với mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng tại KKT Vũng Áng.

KKT Vũng Áng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Dự án Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh được triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng đã trở thành tâm điểm chú ý. Với công suất thiết kế 2 triệu xe/năm, nhà máy không chỉ là bước đi chiến lược trong việc mở rộng hệ sinh thái xe điện mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp địa phương. Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào sản xuất đại trà từ quý II/2026, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho chuỗi cung ứng và thị trường lao động.

Trên công trường thi công dự án Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh.

Không dừng lại ở đó, việc đầu tư dự án Nhà máy Sản xuất thép VinMetal với tổng vốn gần 80.000 tỷ đồng cho thấy chiến lược dài hạn của Tập đoàn Vingroup: xây dựng nền tảng công nghiệp vật liệu phục vụ các ngành công nghệ cao. Với công suất 5 triệu tấn/năm giai đoạn đầu, nhà máy hướng tới cung cấp thép tấm cán nóng, thép cường độ cao và hợp kim đặc chủng – những vật liệu cốt lõi cho sản xuất ô tô điện, hạ tầng giao thông hiện đại và công nghiệp chế tạo.

Sự kết hợp giữa công nghiệp nặng và công nghệ cao là bước đi của Tập đoàn Vingroup nhằm tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp khép kín – nơi các dự án có thể hỗ trợ lẫn nhau, tối ưu chi phí và gia tăng giá trị.

Không chỉ có các dự án quy mô lớn trong nước, KKT Vũng Áng còn liên tiếp đón nhận dòng vốn quốc tế. Quý I/2026, 2 dự án mới trong lĩnh vực chế biến – chế tạo đã được cấp phép, bao gồm nhà máy tinh luyện công nghệ cao, vốn đầu tư 31 triệu USD với sự tham gia của 2 doanh nghiệp Hồng Kông và dự án nhà máy sản xuất thép không gỉ tổng vốn 9.800 tỷ đồng với sự tham gia của các nhà đầu tư Singapore.

Dự án nhà máy thép không gỉ với tổng vốn 9.800 tỷ đồng được xây dựng tại phường Hoành Sơn.

Được biết, từ đầu năm lại nay có 7 dự án thu hút vào khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 104.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng KKT Vũng Áng có tới 4 dự án, tiếp tục khẳng định vị thế “thỏi nam châm” hút vốn đầu tư.

Lý giải sức hút này, ông Vũ Ngọc Thành – Trưởng phòng Quản lý đầu tư (Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh) cho rằng: “Vũng Áng hội tụ nhiều lợi thế hiếm có: hệ thống cảng biển nước sâu, khả năng kết nối giao thông đa phương thức, quỹ đất lớn và đặc biệt là sự đồng hành quyết liệt của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, sự hiện diện của các dự án động lực như: luyện thép, điện, điện khí, cảng biển… đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo các doanh nghiệp vệ tinh và chuỗi cung ứng”.

Từ “trải thảm đỏ” đến đồng hành thực chất

Quý I/2026, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án trong nước với tổng vốn hơn 94.300 tỷ đồng – con số vượt trội so với cùng kỳ năm 2025. Đồng thời, 2 dự án FDI với tổng vốn hơn 411 triệu USD cũng được cấp phép.

Các dự án mới tập trung vào những lĩnh vực then chốt như: công nghiệp chế biến, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao – phù hợp với định hướng tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Đây là tín hiệu cho thấy Hà Tĩnh đã có sự “chọn lọc” nhà đầu tư, ưu tiên chất lượng, công nghệ và hiệu quả lâu dài.

Hà Tĩnh thu hút nhiều dự án công nghiệp công nghệ cao.

Theo ông Bùi Việt Phú – Trưởng phòng Doanh nghiệp và Đầu tư (Sở Tài chính), một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công trong thu hút đầu tư của Hà Tĩnh chính là sự cải thiện mạnh mẽ về môi trường kinh doanh. Các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, quy hoạch và thông tin đất đai được công khai minh bạch, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn đáng kể. Không dừng lại ở khẩu hiệu “trải thảm đỏ”, chính quyền địa phương đang đồng hành cùng doanh nghiệp. Theo đó, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án được giải quyết kịp thời, từ giải phóng mặt bằng đến hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực.

Song song với đó, công tác xúc tiến đầu tư cũng được đổi mới theo hướng chủ động và có trọng tâm. Thay vì tiếp cận dàn trải, Hà Tĩnh tập trung vào các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến “tại chỗ” – hỗ trợ trực tiếp các dự án đã được cấp phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại KKT Vũng Áng.

Một tín hiệu tích cực là không chỉ KKT Vũng Áng, nhiều khu công nghiệp khác trên địa bàn cũng đang trở thành điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư. Các khu công nghiệp Hạ Vàng, Bắc Hồng Lĩnh hay khu vực phía tây thành phố Hà Tĩnh (cũ) đang được nhiều doanh nghiệp tìm hiểu và đề xuất đầu tư. Trong khi đó, các khu công nghiệp Gia Lách, VSIP… đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư thứ cấp. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp, giảm áp lực cho các khu vực đã lấp đầy và tạo điều kiện phân bổ nguồn lực hợp lý.

Hà Tĩnh đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Với nền tảng thuận lợi đã được tạo dựng cùng những bước đi bài bản trong thu hút và sàng lọc đầu tư, Hà Tĩnh đang cho thấy quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế khu vực. Trong dòng chảy đó, KKT Vũng Áng cùng hệ thống khu công nghiệp vệ tinh sẽ tiếp tục đóng vai trò hạt nhân, góp phần định hình một cực tăng trưởng công nghiệp - năng lượng hiện đại ở Bắc Trung Bộ trong những năm tới.