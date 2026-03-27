Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Mở rộng không gian thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Gia Lách

Sĩ Hoàng - Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trên công trường KCN Gia Lách mở rộng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhà thầu đang thi công khẩn trương với nhiều mũi đồng loạt, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thiện hạ tầng trong năm 2026.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung cao cho công tác cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án vào sản xuất, kinh doanh. Cùng với KKT Vũng Áng, tại KCN Gia Lách cũng đã có nhiều dự án đầu tư và đi vào sản xuất có hiệu quả.
KCN Gia Lách có tổng diện tích 100ha, bao gồm: 67,74ha đất sản xuất công nghiệp, kho bãi; 2,01ha đất cơ quan, dịch vụ; 1,75ha đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; 2,21ha đất khu xử lý nước thải; 10,18ha đất cây xanh cách ly; 1,10ha đất cây xanh công cộng; 1,67ha đất kênh tiêu thoát nước; 13,28ha đất giao thông.
Nhờ hạ tầng đồng bộ và vị trí địa lý thuận lợi nên đến thời điểm này, KCN Gia Lách đã có 16 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, với tổng diện tích đất đã cho thuê là 52,53/67,74ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 77,53%.

Trên cơ sở những kết quả thu hút đầu tư của KCN Gia Lách, BQL KKT tỉnh tiếp tục tập trung kêu gọi đầu tư, triển khai KCN Gia Lách mở rộng.
Ngày 25/11/2024, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1468/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng với quy mô diện tích của dự án 194,36ha, tổng vốn đầu tư trên 2.265 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, dự án sẽ có 7,97% đất công trình dịch vụ; 66,9% đất công trình sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, kho; 25,95% đất hạ tầng giao thông, cây xanh. Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, BQL KKT tỉnh, chính quyền xã Nghi Xuân đã phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Đến nay, trên 93% mặt bằng sạch đã được bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Hiện nay, chủ đầu tư đang tổ chức thi công theo quy mô bài bản với 2 mũi triển khai song song, duy trì thường xuyên lực lượng từ 50–60 công nhân. Cùng đó, nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng như: máy đào, máy ủi, xe lu, xe ben… được huy động tối đa, tạo thành dây chuyền thi công khép kín, đảm bảo các hạng mục được triển khai đồng thời, liên tục. Dự kiến vào đầu tháng 4, chủ đầu tư sẽ tăng thêm 2 mũi thi công nữa để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Các mũi thi công đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng, từ nhà điều hành, hệ thống giao thông nội bộ đến hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật. Việc tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu nghiệm thu đến đó không chỉ giúp rút ngắn thời gian mà còn đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các hạng mục.
Không khí trên công trường luôn khẩn trương, nhịp nhàng giữa người và máy, công nhân phân ca làm việc, đảm bảo các hạng mục được triển khai theo tiến độ đã đề ra.
Ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng cho biết: "Sau khi được bàn giao mặt bằng, công ty đã tập trung nhân lực, máy móc tổ chức các mũi thi công để xây dựng hạ tầng KCN, trong đó, tập trung cao cho hạng mục nhà điều hành và hệ thống hạ tầng, tuyến đường gom, hệ thống thoát nước. Ngoài ra, đang phối hợp chặt chẽ với ngành điện lắp đặt máy biến áp và hệ thống điện trung thế, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng. Trong năm 2026 phấn đấu hoàn thiện khoảng 97ha về hạ tầng để có thể kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh nhà".
Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, đặc biệt là nguồn vật liệu san lấp chưa đáp ứng nhu cầu. Hiện doanh nghiệp mới tiếp cận được một mỏ đất, chỉ đủ khoảng 1/3 khối lượng cần thiết. Đây là “nút thắt” cần sớm tháo gỡ để đảm bảo tiến độ chung của dự án (hoàn thành dự án trong 36 tháng).
KCN Gia Lách mở rộng không chỉ là dự án hạ tầng đơn thuần mà còn là bước đi chiến lược trong phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh. Khi các vướng mắc về vật liệu, hạ tầng phụ trợ được tháo gỡ, cùng với quyết tâm của nhà đầu tư và sự đồng hành của chính quyền, dự án hứa hẹn sớm hoàn thành, mở ra dư địa mới cho thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trong giai đoạn tới.

Tin liên quan

Tags:

#khu công nghiệp Gia Lách mở rộng #KCN Gia Lách #Cụm công nghiệp Gia Lách mở rộng #Khu công nghiệp Gia Lách #Khu Công nghiệp Gia Lách

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Những ngày gần đây, luồng cá mòi, cá trích xuất hiện tại ven biển Hà Tĩnh. Nhiều tàu thuyền cập bến với khoang cá đầy ắp, mang lại nguồn thu khá cho bà con ngư dân.
Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.