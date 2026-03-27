Mở rộng không gian thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Gia Lách

(Baohatinh.vn) - Trên công trường KCN Gia Lách mở rộng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhà thầu đang thi công khẩn trương với nhiều mũi đồng loạt, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thiện hạ tầng trong năm 2026.
KCN Gia Lách có tổng diện tích 100ha, bao gồm: 67,74ha đất sản xuất công nghiệp, kho bãi; 2,01ha đất cơ quan, dịch vụ; 1,75ha đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; 2,21ha đất khu xử lý nước thải; 10,18ha đất cây xanh cách ly; 1,10ha đất cây xanh công cộng; 1,67ha đất kênh tiêu thoát nước; 13,28ha đất giao thông.
Trên cơ sở những kết quả thu hút đầu tư của KCN Gia Lách, BQL KKT tỉnh tiếp tục tập trung kêu gọi đầu tư, triển khai KCN Gia Lách mở rộng.
Hiện nay, chủ đầu tư đang tổ chức thi công theo quy mô bài bản với 2 mũi triển khai song song, duy trì thường xuyên lực lượng từ 50–60 công nhân. Cùng đó, nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng như: máy đào, máy ủi, xe lu, xe ben… được huy động tối đa, tạo thành dây chuyền thi công khép kín, đảm bảo các hạng mục được triển khai đồng thời, liên tục. Dự kiến vào đầu tháng 4, chủ đầu tư sẽ tăng thêm 2 mũi thi công nữa để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Các mũi thi công đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng, từ nhà điều hành, hệ thống giao thông nội bộ đến hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật. Việc tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu nghiệm thu đến đó không chỉ giúp rút ngắn thời gian mà còn đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các hạng mục.
Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, đặc biệt là nguồn vật liệu san lấp chưa đáp ứng nhu cầu. Hiện doanh nghiệp mới tiếp cận được một mỏ đất, chỉ đủ khoảng 1/3 khối lượng cần thiết. Đây là “nút thắt” cần sớm tháo gỡ để đảm bảo tiến độ chung của dự án (hoàn thành dự án trong 36 tháng).
KCN Gia Lách mở rộng không chỉ là dự án hạ tầng đơn thuần mà còn là bước đi chiến lược trong phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh. Khi các vướng mắc về vật liệu, hạ tầng phụ trợ được tháo gỡ, cùng với quyết tâm của nhà đầu tư và sự đồng hành của chính quyền, dự án hứa hẹn sớm hoàn thành, mở ra dư địa mới cho thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trong giai đoạn tới.
