Mở rộng không gian thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Gia Lách

Hà Tĩnh siết chặt quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản chống khai thác IUU 26/03/2026 07:43 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thủy sản; tập trung hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống eCDT; giám sát hoạt động tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và việc truy xuất nguồn gốc.

Nông dân Yên Hòa thu nhập khá nhờ trồng cây ngò gai 26/03/2026 06:00 Những vườn ngò gai xanh mướt đang mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân ở xã Yên Hòa (Hà Tĩnh), trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.

Cửa hàng mỹ phẩm thu hồi kem dưỡng da Nivea không đủ điều kiện lưu hành 26/03/2026 05:30 Sau yêu cầu thu hồi sản phẩm kem dưỡng da Nivea không đủ điều kiện lưu hành, các cửa hàng mỹ phẩm tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng rà soát, ngừng kinh doanh và thực hiện thu hồi theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng.

Trải nghiệm nhịp sống "rạng đông" ở cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh 26/03/2026 05:20 Khi màn đêm còn bao trùm vạn vật, cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) đã bừng tỉnh trong thanh âm náo nhiệt của những chuyến tàu thuyền đầy ắp hải sản cập bến, tạo nên khung cảnh lao động hăng say, đầy sức sống.

Hộ kinh doanh Hà Tĩnh nhanh chóng bắt nhịp kê khai thuế 25/03/2026 14:44 Sau 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế, Hà Tĩnh ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Đặc biệt, từ chỗ bỡ ngỡ, nhiều hộ kinh doanh đã khá thành thạo việc kê khai thuế.

Ngân hàng nhóm Big 4 đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm 25/03/2026 14:43 Nối gót VietinBank, BIDV và Vietcombank, Agribank chính thức tăng lãi suất huy động. Cuộc đua tăng lãi suất tháng 3 còn có sự tham gia của hàng loạt ngân hàng tư nhân.

Giá xăng giảm gần 4.000 đồng một lít 25/03/2026 14:08 Từ 14h ngày 25/3, giá các loại xăng, dầu cùng giảm 1.770-3.890 đồng một lít, kg tùy loại.

Chống buôn lậu, gian lận thương mại: Mạnh tay xử lý, chặn nguy cơ lớn 25/03/2026 13:48 Hơn 700 vụ vi phạm bị xử lý trong 3 tháng đầu năm 2026 phản ánh rõ diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm soát, ngăn chặn nhằm bảo vệ thị trường và người tiêu dùng.

Thả ngao tím góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản ven biển 25/03/2026 13:08 Việc thả ngao tím góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản ven biển, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ hệ sinh thái, hướng tới khai thác bền vững trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đồng lúa “thì con gái”: Chăm đúng lúc, quyết định cả vụ mùa 25/03/2026 09:48 Trên những cánh đồng lúa xuân mướt màu xanh, bà con nông dân Hà Tĩnh đang chú trọng chăm bón, phòng trừ sâu bệnh để cây sinh trưởng tốt, hướng tới vụ mùa bội thu.

Tài chính thị trường ngày 25/3: Sau cú giảm sâu, giá vàng bật tăng trở lại 25/03/2026 07:45 Giá vàng đảo chiều tăng trở lại sau giai đoạn giảm sâu, thu hút dòng tiền quay lại thị trường trong bối cảnh biến động địa chính trị và năng lượng vẫn phức tạp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích 25/03/2026 05:28 Những ngày gần đây, luồng cá mòi, cá trích xuất hiện tại ven biển Hà Tĩnh. Nhiều tàu thuyền cập bến với khoang cá đầy ắp, mang lại nguồn thu khá cho bà con ngư dân.

Hồ Kẻ Gỗ: Từ khát vọng ngàn đời đến kỳ tích hôm nay 25/03/2026 05:10 Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, hồ Kẻ Gỗ là công trình có tầm vóc lịch sử, biểu tượng cho ý chí, nghị lực và khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Viện Khoa học Thủy lợi khảo sát các vị trí trọng yếu dọc sông Rào Cái 24/03/2026 18:38 Các nội dung mà đoàn công tác Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và lãnh đạo Sở NN&MT Hà Tĩnh khảo sát tập trung vào hiện trạng lòng dẫn, hành lang thoát lũ từ hồ Kẻ Gỗ.

Niềm vui từ mô hình liên kết ở miền biên giới 24/03/2026 16:10 Năm 2026, lần đầu tiên nông dân xã biên giới Hương Xuân (Hà Tĩnh) trồng dưa chuột liên kết. Sau 45 ngày, mô hình bước vào thu hoạch, cho thấy hiệu quả về năng suất và thu nhập.

Triển khai mã định danh bất động sản: Lợi ích lớn, khó khăn không nhỏ 24/03/2026 14:51 Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, song quá trình triển khai mã định danh bất động sản ở Hà Tĩnh đang đối mặt với không ít khó khăn. Trong đó, tại nhiều địa phương, cơ sở dữ liệu đất đai và nhà ở vẫn chưa được hoàn thiện hoặc còn phân tán ở nhiều hệ thống khác nhau...

Hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ là biểu tượng sinh động của ý chí, trí tuệ và khát vọng xây dựng quê hương 24/03/2026 12:26 Sau 50 năm xây dựng và vận hành khai thác, hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp và quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bộ Tài chính đề xuất giảm một nửa thuế môi trường với xăng, dầu 24/03/2026 12:23 Bộ Tài chính đề xuất giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) và dầu diesel, lần lượt về 1.000 đồng và 500 đồng một lít.

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh 24/03/2026 07:22 Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng lên 4.500 USD/ounce 23/03/2026 22:18 Sau khi lao dốc xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng vọt 370 USD so với đáy, lên mốc 4.500 USD/ounce.

Nguồn cung hụt, giá cây giống keo, tràm tăng cao 23/03/2026 10:55 Hiện nay đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa trồng rừng, thị trường cây keo giống ở Hà Tĩnh ghi nhận mức giá tăng kỷ lục và tình trạng khan hàng.

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu 23/03/2026 08:58 Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.

Tài chính thị trường ngày 23/3: Doanh nghiệp nỗ lực cân đối dòng tiền khi lãi suất tăng cao 23/03/2026 07:45 Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động tái cơ cấu nguồn vốn, tiết giảm chi phí để giữ nhịp sản xuất trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Xanh mát những vườn bí xanh, dưa chuột ở khu dân cư mẫu 22/03/2026 13:43 Bằng sự cần cù và sáng tạo trong canh tác sản xuất, nông dân thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đã xây dựng những khu vườn mẫu mang lại sinh kế bền vững.

Nhịp sản xuất sôi động bên trong nhà máy VinES và VinFast Hà Tĩnh 22/03/2026 08:15 Bên trong Nhà máy Sản xuất Pin VinES và Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng), nhịp lao động khẩn trương, đều đặn, lan tỏa khí thế sản xuất sôi động.

Tăng tốc trên công trường, tạo đà bứt phá giải ngân vốn đầu tư công 22/03/2026 05:30 Không khí thi công sôi động trên nhiều công trường tại Hà Tĩnh cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Hà Tĩnh luôn đồng hành để người dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ 21/03/2026 21:47 Chiều 21/3, tại TP Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã tới dự lễ ký kết hợp tác giữa UBND xã Đức Thọ với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm.

Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng 21/03/2026 20:43 Thủ tướng yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, doanh nghiệp thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận số 14 về đảm bảo nguồn cung và giá nguyên liệu ổn định.

