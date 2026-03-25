Khu công nghiệp Phú Vinh hấp dẫn nhà đầu tư

"Lực hút" từ vị trí và chính sách ưu đãi

Khu công nghiệp (KCN) Phú Vinh (thuộc KKT Vũng Áng) có quy mô gần 200 ha do Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh làm chủ đầu tư với tổng vốn 23 triệu USD. KCN đã từng bước khẳng định vị thế trong "bản đồ công nghiệp" địa phương.

Hạ tầng KCN Phú Vinh được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Ông Vũ Ngọc Thành - Trưởng phòng Quản lý đầu tư (Ban Quản lý KKT tỉnh) cho biết: "KCN Phú Vinh đã thu hút 11 dự án, trong đó 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tính riêng từ năm 2025 lại nay, KCN thu hút 4 dự án FDI với tổng vốn hơn 54 triệu USD. Đáng chú ý, các dự án tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế tạo – nhóm ngành có giá trị gia tăng cao, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh. Với nền tảng hạ tầng đồng bộ, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng và sự chủ động từ chính quyền địa phương và chủ đầu tư, KCN Phú Vinh được kỳ vọng tiếp tục là “thỏi nam châm” hút dòng vốn trong và ngoài nước".

"Sức hút" của KCN Phú Vinh không chỉ đến từ vị trí chiến lược, gần cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương và các tuyến giao thông huyết mạch, mà còn từ hệ thống chính sách ưu đãi đầu tư. Nằm trong khu kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp đầu tư tại đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất… theo quy định pháp luật và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Năm 2025 lại nay, KCN Phú Vinh thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp.

Một trong những dự án nổi bật vừa được chấp thuận đầu tư tại KCN Phú Vinh là Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh với tổng vốn 31 triệu USD. Dự án do Công ty TNHH Công nghệ cao NCL Việt Nam cùng các đối tác Hồng Kông triển khai. Nhà máy được thiết kế với công suất 100.000 tấn nguyên liệu/năm, tập trung sản xuất các kim loại chất lượng cao và tận thu các kim loại quý hiếm. Đây được xem là "mắt xích" quan trọng trong việc hoàn thiện chuỗi giá trị công nghiệp tại chỗ, thúc đẩy chế biến sâu thay vì xuất khẩu nguyên liệu thô.

Theo đại diện Công ty TNHH Công nghệ cao NCL Việt Nam: KKT Vũng Áng đang dần trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực, với các ngành mũi nhọn như: luyện kim, nhiệt điện, logistics cảng biển... Sự xuất hiện của dự án tinh luyện công nghệ cao giúp nâng cấp chuỗi sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu đã qua chế biến. Dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, dự kiến khởi công tháng 6/2026 và đưa vào vận hành năm 2028.

Chủ đầu tư hạ tầng KCN Phú Vinh hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án.

Ông Nguyễn Hữu Huấn - Trưởng phòng Đối ngoại, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh (chủ đầu tư KCN Phú Vinh) chia sẻ: “Một tín hiệu tích cực là nhiều nhà đầu tư đang tiếp cận, khảo sát và đề xuất triển khai dự án công nghiệp phụ trợ, chế biến sâu... tại KCN. Chủ đầu tư đang tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để được cấp phép đầu tư, nâng tỷ lệ lấp đầy KCN”.

Cơ hội việc làm cho lao động địa phương

Ngoài dòng vốn, KCN Phú Vinh cũng đang là "điểm đến" quan trọng của thị trường lao động Hà Tĩnh, đặc biệt là lao động phổ thông, lao động chuyển dịch từ khu vực nông nghiệp.

Nhiều năm qua, Công ty TNHH UP Hà Tĩnh đã tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Chuyên gia công cơ khí, chi tiết máy công nghiệp, Công ty TNHH UP Hà Tĩnh cung ứng sản phẩm cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa và Tập đoàn Hòa Phát. Thị trường ổn định tiếp tục hứa hẹn thêm cơ hội việc làm khi doanh nghiệp nâng công suất.

Công ty TNHH UP Hà Tĩnh tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Gần đây, Nhà máy sản xuất cây thông Noel nhân tạo do Công ty TNHH Toàn cầu ITB Việt Nam đầu tư với tổng vốn hơn 11,1 triệu USD hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong giải quyết việc làm cho lao động tại KCN Phú Vinh.

Bà Nguyễn Thị Sương - Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Toàn cầu ITB Việt Nam thông tin: "Doanh nghiệp chuyên sản xuất cây thông Noel, phụ kiện trang trí và một số mặt hàng gia dụng xuất khẩu. Chúng tôi đã hoàn thành 2 nhà xưởng và đang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đơn vị đã đưa một số dây chuyền sản xuất vào vận hành với hơn 50 lao động tham gia. Dự kiến tháng 6/2026, nhà máy xuất chuyến hàng đầu tiên sang Mỹ và bước vào sản xuất đại trà cuối năm nay với sản lượng 300.000 sản phẩm/năm. Doanh nghiệp đã tạo việc làm cho hơn 50 lao động và sẽ tuyển thêm 450 lao động. Điều đáng nói, hầu hết lao động của công ty là người địa phương, trước đây không có việc làm ổn định hoặc chưa từng làm việc trong môi trường công nghiệp".

Công ty TNHH Toàn cầu ITB Việt Nam đã vận hành một số dây chuyền.

Chị Văn Thị Huyền (SN 1999, trú phường Hoành Sơn) chia sẻ: "Trước đây, tôi làm nông, thu nhập bấp bênh. Khi Công ty TNHH Toàn cầu ITB Việt Nam tuyển dụng, tôi được nhận vào làm. Tôi phấn khởi vì công việc gần nhà, môi trường sạch sẽ, thu nhập ổn định và được đóng bảo hiểm. KCN Phú Vinh phát triển, thu hút nhiều dự án đã trao cơ hội việc làm cho người dân địa phương".

Sự phát triển của KCN Phú Vinh đang cho thấy một xu hướng rõ nét: chuyển dịch từ thu hút đầu tư đơn thuần sang lựa chọn dự án có chất lượng, có chiều sâu công nghệ và khả năng lan tỏa. Các dự án chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cao mà còn kéo theo nhu cầu về lao động, dịch vụ, logistics, từ đó hình thành hệ sinh thái công nghiệp đa dạng, hoàn chỉnh.