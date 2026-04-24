Điện lực Hà Tĩnh ra quân giải phóng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện

Sáng 24/4, tại xã Hương Xuân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức chương trình ra quân giải phóng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện năm 2026.

Toàn cảnh lễ khai mạc chương trình ra quân giải phóng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện năm 2026.

Ông Phạm Việt Thắng – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát biểu khai mạc chương trình.



Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Việt Thắng – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhấn mạnh: Thời gian qua, công ty đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra lưới; tuyên truyền, vận động Nhân dân phối hợp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Hệ thống lưới điện của Hà Tĩnh đang tiếp tục được đầu tư nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình trạng cây cối trong và ngoài hành lang lưới điện phát triển, có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện hoặc đổ vào đường dây gây sự cố vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp điện trên địa bàn.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức chương trình ra quân giải phóng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.

Công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát quang cây cối vi phạm hành lang an toàn trên tuyến đường dây 35kV lộ 371A18.0 và đường dây 35kV lộ 372E18.8.

Trước thực trạng đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức chương trình ra quân giải phóng hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực trên đường dây 35kV lộ 371A18.0 và đường dây 35kV lộ 372E18.8. Đây là hai tuyến đường dây quan trọng, cấp điện cho hơn 15.000 khách hàng, đi qua địa bàn các xã: Hương Xuân, Hương Đô, Hương Khê và Phúc Trạch.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, song Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình một cách bài bản, chuyên nghiệp. Công ty phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan huy động gần 400 người và hệ thống xe chuyên dụng, chia thành 9 nhóm công tác; tổ chức chặt, tỉa cây trong và ngoài hành lang lưới điện tại hơn 330 khoảng cột, trải dài trên 36 km.

Khối lượng dự kiến xử lý trong dịp này gồm 861 cây trong hành lang và 4.300 cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào các đường dây.

Ban Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Chương trình ra quân giải phóng hành lang lưới điện năm 2026 là sự kiện đánh dấu sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Điện lực Hà Tĩnh với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ hành lang an toàn công trình điện lực.