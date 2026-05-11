Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.

Dấu ấn rõ nét nhất trong thu hút FDI từ Nhật Bản của Hà Tĩnh hiện nay là Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Dự án có tổng vốn 2,2 tỷ USD do Tập đoàn Mitsubishi (chiếm 60%) và các đối tác đầu tư. Không chỉ mang lại giá trị về kinh tế, dự án còn góp phần lan tỏa công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn quản trị và thúc đẩy phát triển bền vững.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là một trong những công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư lên tới 2,2 tỷ USD.

Tại lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II ngày 18/4/2026, ông Go Fukushima - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II cho biết: “Nhà máy có khả năng cung cấp khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện của Việt Nam, là biểu tượng cho sự hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự hợp tác này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với lĩnh vực năng lượng và tiềm năng phát triển của Việt Nam”.

Ngài ITO Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư quốc tế đang dịch chuyển theo hướng xanh, bền vững và dựa trên công nghệ cao, Hà Tĩnh được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế để thu hút các doanh nghiệp từ nước ngoài nói chung và Nhật Bản nói riêng. Một trong những lợi thế nổi bật của Hà Tĩnh là vị trí địa lý đặc biệt, nằm trên trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối trực tiếp với Lào, Đông Bắc Thái Lan và các tuyến hàng hải quốc tế. Hệ thống cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương cho phép tiếp nhận tàu trọng tải lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, xuất nhập khẩu và logistics…

Khu kinh tế Vũng Áng có lợi thế hệ thống cảng nước sâu, hạ tầng tương đối đồng bộ.

Song hành với lợi thế về hạ tầng, môi trường đầu tư của Hà Tĩnh cũng được cải thiện rõ rệt. Tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số nhằm xây dựng môi trường đầu tư hiện đại, thuận lợi hơn cho hoạt động SXKD.

Trên nền tảng đó, Hà Tĩnh đã thu hút nhiều dự án lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, góp phần định hình cấu trúc kinh tế theo hướng hiện đại. Các dự án như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương, các nhà máy nhiệt điện, sản xuất pin, ô tô điện, kho khí LNG… không chỉ tạo động lực tăng trưởng mà còn từng bước đưa Hà Tĩnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hà Tĩnh đang là điểm đến của nhiều doanh nghiệp lớn về công nghệ, năng lượng, chế biến - chế tạo, lắp ráp...

Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: “Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.560 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 700.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 28 tỷ USD; trong đó có 71 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 16,5 tỷ USD. Với đối tác Nhật Bản, trên địa bàn tỉnh đã có 2 dự án đầu tư”.

Sự hợp tác giữa Hà Tĩnh và các đối tác Nhật Bản không chỉ dừng lại ở các dự án FDI mà còn mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Ông Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: “Hà Tĩnh đã đón nhiều đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các tổ chức, hiệp hội và đối tác Nhật Bản đến thăm, làm việc, tìm hiểu môi trường hợp tác đầu tư tại địa phương. Các chương trình, dự án do Chính phủ và nhiều tổ chức Nhật Bản tài trợ với tổng nguồn vốn ODA hơn 720 tỷ đồng và viện trợ không hoàn lại gần 400 tỷ đồng đã góp phần cải thiện hạ tầng nông thôn, giáo dục, y tế, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, hợp tác trong lĩnh vực lao động, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực giữa Hà Tĩnh với các đối tác Nhật Bản cũng tiếp tục được mở rộng”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tặng quà lưu niệm ngài ITO Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đoàn công tác (tháng 5/2025).

Trong chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn mới, Hà Tĩnh định hình rõ mục tiêu lựa chọn các dự án có công nghệ cao, thân thiện môi trường và khả năng lan tỏa chuỗi giá trị. Với thế mạnh về công nghiệp, năng lượng, logistics và quản trị hiện đại, Nhật Bản được xem là đối tác phù hợp với định hướng phát triển đó.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, với đối tác Nhật Bản, Hà Tĩnh xác định thu hút đầu tư, phát triển các dự án công nghiệp quy mô lớn gắn với KKT Vũng Áng thuộc các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch, phụ tùng ô tô, sản xuất thép chất lượng cao; sản xuất vật liệu mới; vật liệu xây dựng cao cấp, cơ khí chính xác... Cùng đó, thu hút đầu tư sản xuất thiết bị điện, các dự án các dịch vụ kỹ thuật năng lượng gắn với chuyển đổi năng lượng và mục tiêu giảm phát thải; các dự án logistics tích hợp, kho bãi, phân phối, dịch vụ hỗ trợ cảng và số hóa logistics nhằm kết nối sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại. Các dự án du lịch biển, nghỉ dưỡng, kết hợp du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh và trải nghiệm cộng đồng; đầu tư bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe, trường học, cơ sở đào tạo chất lượng cao… cũng là những lĩnh vực mà Hà Tĩnh quan tâm.

Các dự án du lịch biển, nghỉ dưỡng, kết hợp du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh... là lĩnh vực Hà Tĩnh quan tâm thu hút đầu tư nguồn vốn FDI.

Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng và nền tảng công nghiệp từng bước được hoàn thiện, cùng sự đồng hành ngày càng sâu rộng của các nhà đầu tư nói chung và đối tác Nhật Bản nói riêng, Hà Tĩnh đang có thêm dư địa, cơ hội để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu có chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 11 - 15/5. Trong khuôn khổ chuyến công tác, tỉnh sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổ chức Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI), Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại Tokyo. Cùng đó, đoàn sẽ thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổ chức JETRO Nhật Bản; gặp mặt cộng đồng người Hà Tĩnh tại Nhật Bản; thăm và làm việc tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Nhật Bản, Nhà máy Xử lý rác thải tại Tokyo; Tập đoàn Mitsubishi; Tập đoàn Marubeni; các mô hình phát triển nông nghiệp, du lịch...

