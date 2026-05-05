Gấp rút khôi phục lưới điện sau dông lốc ở Hà Tĩnh

Chiều 4/5, mưa vẫn chưa dứt, gió giật từng cơn, nhưng tại xã Cẩm Trung, đội ngũ cán bộ, công nhân Điện lực Cẩm Kỳ vẫn miệt mài xử lý sự cố tại nhiều vị trí. Họ đội mưa, lội bùn, tiếp cận từng vị trí cột điện bị gãy đổ, nghiêng lệch để kiểm tra và khắc phục sự cố.

Để khôi phục sự cố cột điện trung thế bị gãy đổ, đơn vị phải huy động xe chuyên dụng, đào móng mới, dựng lại cột, lắp xà, sứ và kéo lại đường dây. Công việc đòi hỏi độ chính xác cao, trong khi điều kiện thời tiết bất lợi gây khó khăn cho quá trình xử lý sự cố. Tuy vậy, mỗi thao tác đều được nhân viên ngành điện thực hiện nhanh chóng, đảm bảo kỹ thuật với mục tiêu cấp điện trở lại sớm nhất cho người dân.

Nhân viên Điện lực Cẩm Kỳ thay thế cột điện bị gãy đổ tại xã Cẩm Trung.

Ông Nguyễn Hồng Tân – Trưởng Điện lực Cẩm Kỳ cho biết: “Dông lốc kèm sấm sét đã khiến hệ thống lưới điện tại nhiều địa phương bị hư hại. Riêng hệ thống lưới điện do Điện lực Cẩm Kỳ quản lý, vận hành ghi nhận 2 cột điện trung thế bị gãy đổ và 15 cột trung thế khác bị nghiêng, rạn nứt cùng hệ thống dây dẫn bị đứt trên địa bàn các xã: Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Kỳ Khang, Kỳ Văn... Sự cố khiến hơn 20.000 khách hàng bị mất điện trong nhiều giờ.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, toàn bộ nhân lực của đơn vị được huy động tối đa. Công tác kiểm tra, xác định các vị trí xảy ra sự cố được triển khai ngay trong đêm 3/5, từ đó đưa ra phương án xử lý nhanh và hiệu quả nhất. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các vật tư như: cột điện, thiết bị thay thế được vận chuyển khẩn cấp đến hiện trường. Đến tối 4/5, các vị trí cột điện bị gãy đổ đã được dựng mới, 100% khách hàng bị ảnh hưởng được khôi phục điện trở lại”.

Tương tự, lưới điện do Điện lực Cẩm Xuyên quản lý, vận hành cũng ghi nhận sự cố do sét đánh và gió mạnh. Theo đó, một máy biến áp công suất 160 kVA tại trạm biến áp Cẩm Hưng 8 bị cháy sau cú sét đánh trực tiếp. Sự cố khiến hơn 250 hộ dân trên địa bàn xã Cẩm Hưng bị mất điện đột ngột. Trước tình hình đó, cán bộ, nhân viên Điện lực Cẩm Xuyên đã làm việc xuyên đêm để thay thế thiết bị.

Lãnh đạo Điện lực Cẩm Xuyên trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường khắc phục lưới điện sau thiên tai.

Ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng Điện lực Cẩm Xuyên chia sẻ: "Máy biến áp mới được Công ty Điện lực Hà Tĩnh vận chuyển vào hiện trường ngay trong đêm 3/5. Điện lực Cẩm Xuyên đã bố trí nhân lực, phương tiện tiến hành lắp đặt. Nhờ đó, điện được khôi phục nhanh chóng, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ngoài sự cố cháy máy biến áp, trên địa bàn cũng ghi nhận thêm 15 cột điện hạ thế bị nghiêng đổ. Các đội công tác đang tiếp tục gia cố, giằng néo các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện".

Thiên tai còn gây sự cố lưới điện trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Theo thông tin từ Công ty Điện lực Hà Tĩnh, 3 máy biến áp với tổng công suất 480 kVA tại khu vực phường Nam Hồng Lĩnh và các xã Cẩm Trung, Đan Hải bị hư hỏng do sét đánh. Ngoài ra, trên toàn tỉnh, có 2 cột điện trung thế bị gãy đổ hoàn toàn; 30 cột điện trung và hạ thế bị nghiêng, rạn nứt cùng các tuyến đường dây ở các địa bàn bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo các điện lực trực thuộc nhanh chóng tiếp cận, xử lý và khắc phục các vị trí xảy ra sự cố trong thời gian ngắn nhất.

Cán bộ, công nhân ngành điện nỗ lực khắc phục sự cố sau dông lốc.

Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh trải dài qua nhiều địa hình phức tạp như: đồi núi, đồng bằng và ven biển. Điều này khiến nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai luôn ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan, phức tạp. Dông lốc, sét và mưa đá không chỉ gây hư hỏng thiết bị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện nghiêm trọng.

Sau đợt dông lốc này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh chỉ đạo các điện lực trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống, từ cột điện, dây dẫn đến trạm biến áp, nhằm phát hiện sớm các điểm yếu, nguy cơ tiềm ẩn. Những vị trí không đảm bảo an toàn sẽ được gia cố hoặc thay thế kịp thời, đảm bảo dòng điện luôn được duy trì ổn định, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân".

Ngành chuyên môn tập trung xử lý từng sự cố, cấp điện trở lại cho Nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo ông Bùi Quang Nhiệm, trước diễn biến thời tiết ngày càng khó lường, cực đoan, ngành điện khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn. Theo đó, khách hàng lưu ý không tiếp cận khu vực có cột điện bị gãy, đổ, dây điện bị đứt; báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện sự cố lưới điện; hạn chế sử dụng các thiết bị điện khi có dông sét. Đặc biệt, khách hàng phải luôn tuân thủ các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả mà ngành chuyên môn đã thường xuyên hướng dẫn.