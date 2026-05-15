Công bố điều chỉnh quy hoạch chung KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045

Tuệ Trang
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045, hướng tới phát triển bền vững, hiện đại, thúc đẩy giao thương và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Chiều 15/5, tại xã Sơn Tây, BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được định hướng phát triển trở thành khu kinh tế cửa khẩu quốc tế văn minh, hiện đại, năng động; là cửa ngõ giao thương và đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế; giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có tổng diện tích tự nhiên 56.685 ha, bao gồm 3 đơn vị hành chính: xã Sơn Kim 1, xã Sơn Kim 2 và xã Sơn Tây. Khu kinh tế có ranh giới phía Bắc giáp xã Sơn Hồng; phía Nam giáp xã Vũ Quang; phía Đông giáp xã Sơn Giang và phía Tây giáp tỉnh Bolikhămxay (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Đơn vị tư vấn giới thiệu các nội dung quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045.

Trong đó, vùng lõi của khu kinh tế gồm 9 phân khu chức năng với diện tích khoảng 23.411 ha, được quy hoạch theo các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, nông - lâm nghiệp, công nghiệp và đô thị. Quy hoạch được xác định theo hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2045.

Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Phạm Văn Tình cho biết: Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, BQL Khu kinh tế tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai điều chỉnh các quy hoạch phân khu; tổ chức lập quy hoạch chi tiết; từng bước hình thành các không gian đô thị, nông thôn hiện đại, đồng bộ, chất lượng cao.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phát huy tổng hợp tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế; xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát triển năng động, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Đồng thời, định hướng phát triển theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Bắc Trung Bộ.

Quy hoạch cũng là cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ công tác quản lý xây dựng, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án đầu tư trong khu kinh tế.

